CDU-Zoff um Caroline Bosbach: Hat sie Tausende Euros der Partei eingesteckt?

Bergisch Gladbach/Berlin - Fünf Monate nach Erfüllung ihres Traumes vom Einzug in den Bundestag hat CDU-Politikerin Caroline Bosbach (35) ziemlich Stress mit ihren Parteifreunden.

Alles in Kürze

Die Tochter von Wolfgang Bosbach steckt derzeit in Schwierigkeiten innerhalb der CDU. © Henning Kaiser/dpa

Im Detail geht es um den internen Vorwurf, dass die Tochter von Ex-Politiker Wolfgang Bosbach (73) 2500 Euro aus der Parteikasse eingesteckt und für private Zwecke benutzt haben soll.

Laut TV-Sender RTL und ntv soll die Kohle über Umwege von einem früheren CDU-Mitarbeiter in Bosbachs Hände geraten sein.

Denn: Der Mann soll eine Scheinrechnung für Leistungen im Wahlkampf gestellt und das von der CDU erhaltene Geld in zwei Transaktionen abgehoben haben. Im Anschluss soll der 35-Jährigen das Geld in ihrer Privatwohnung in Bergisch Gladbach übergeben worden sein.

Dem Anwalt der umstrittenen Politikerin zufolge habe sich die Sache mittlerweile erledigt, Bosbach habe das Geld bereits zurückgezahlt und das Thema aus der Welt geschafft.