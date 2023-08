Hollywood-Glamour auf IAA: Oscar-Preisträgerin Natalie Portman besucht Auto-Ausstellung

Mit ihrem Auftritt möchte die Schauspielerin das Thema weiter in den Fokus rücken: "Damit der Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität gelingt, müssen nachhaltige Mobilitätslösungen für jeden erschwinglich und zugänglich sein", so Natalie Portman.

"Die Mobilitätswende kann nur gelingen, wenn wir in der Gesellschaft gemeinsam agieren und die Lebensrealitäten der Menschen berücksichtigen", so Hildegard Müller, ihres Zeichens Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Gemeinsam mit führenden Vertretern der Branche wird sie auf der Main Stage ihre Gedanken und Sichtweisen zu der Thematik diskutieren.

"Die Teilnahme von Natalie Portman zeigt: Das Interesse an Themen rund um klimafreundliche und digitale Mobilität ist in der Gesellschaft weit verbreitet. Mit ihr gewinnen wir eine Person, die schon oft bewiesen hat, dass mit Haltung und Hartnäckigkeit viel in der Gesellschaft erreicht werden kann", so VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel.

Die vegan lebende Oscar-Preisträgerin setzt sich politisch und gesellschaftlich unter anderem auch bei weiteren Angelegenheiten wie Frauenrechten, Rassismus und Polizeigewalt ein.