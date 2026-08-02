Hollywood in Trauer: "Sopranos"-Star Vincent Pastore gestorben
USA - Große Trauer in Hollywood: Schauspieler Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren verstorben.
Der "Sopranos"-Star wurde am Samstag von seinem langjährigen Freund Stephen Villano tot in seiner Wohnung in der US-Metropole New York aufgefunden.
Wie TMZ berichtete, hatte Villano mehrere Tage nichts von seinem Freund gehört, bevor er schließlich den traurigen Fund machte.
Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Auch zu den näheren Umständen seines Todes gibt es bisher nur wenige Informationen. Quellen erklärten gegenüber dem Boulevardblatt jedoch, Pastore sei eines natürlichen Todes gestorben.
Ein Nachbar habe den Schauspieler zuletzt am Mittwoch gesehen. Am Donnerstag habe er noch mit ihm geschrieben, bevor der 80-Jährige am Samstag tot aufgefunden wurde.
Pastore wurde 1946 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren und stammte aus einer US-italienischen Familie. Bevor er seine Karriere als Schauspieler begann, diente der spätere TV-Star während des Vietnamkriegs bei der US Navy und führte einen Nachtclub.
Später in seinem Leben studierte er Schauspiel an der "Pace University". Seine erste Filmrolle erhielt er Anfang 40 in "Black Roses".
Mit "Sopranos" gelang Vincent Pastore der Durchbruch
Seinen großen Durchbruch feierte er 1999 mit der HBO-Serie "Sopranos". Darin übernahm er die Rolle des "Big Pussy" in insgesamt 30 Folgen der sieben Staffeln umfassenden Serie. Der Tod seiner Figur zählt bis heute zu den bekanntesten Momenten der Serie.
Mit dem Satz "Nicht ins Gesicht, ja?", den seine Figur kurz vor der tödlichen Schießerei mit mehreren Mafiosi sagte, schrieb Pastore Seriengeschichte.
Auch nach seinem Erfolg bei "Sopranos" war der Schauspieler regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Unter anderem nahm er an verschiedenen Reality-TV-Formaten teil, darunter "The Celebrity Apprentice", das zu dieser Zeit (2008) von Donald Trump (80) moderiert wurde.
Sein Agent Robert Attermann würdigte ihn nach dessen Tod: "Er hatte eine Leidenschaft für sein Handwerk und war immer ermutigend, respektvoll und großzügig gegenüber jungen Schauspielern, nahm sich die Zeit, ihnen Rat und Unterstützung zu geben, wann immer er konnte."
Titelfoto: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP