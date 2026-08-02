Hollywood in Trauer: "Sopranos"-Star Vincent Pastore gestorben

USA - Große Trauer in Hollywood: Schauspieler Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren verstorben. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der "Sopranos"-Star wurde am Samstag von seinem langjährigen Freund Stephen Villano tot in seiner Wohnung in der US-Metropole New York aufgefunden.

Wie TMZ berichtete, hatte Villano mehrere Tage nichts von seinem Freund gehört, bevor er schließlich den traurigen Fund machte.

Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Auch zu den näheren Umständen seines Todes gibt es bisher nur wenige Informationen. Quellen erklärten gegenüber dem Boulevardblatt jedoch, Pastore sei eines natürlichen Todes gestorben.

Ein Nachbar habe den Schauspieler zuletzt am Mittwoch gesehen. Am Donnerstag habe er noch mit ihm geschrieben, bevor der 80-Jährige am Samstag tot aufgefunden wurde.

Pastore wurde 1946 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren und stammte aus einer US-italienischen Familie. Bevor er seine Karriere als Schauspieler begann, diente der spätere TV-Star während des Vietnamkriegs bei der US Navy und führte einen Nachtclub.

Später in seinem Leben studierte er Schauspiel an der "Pace University". Seine erste Filmrolle erhielt er Anfang 40 in "Black Roses".