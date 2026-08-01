Im Koma kam die Idee: Ralph Siegel bringt neues ESC-Lied mit und berichtet von Horror-Erlebnis

München - Der Schlagerkomponist Ralph Siegel (80) hatte während seines Komas offenbar eine künstlerische Eingebung für den Eurovision Song Contest .

Ralph Siegel (80) wurde von seinen Ärzten in ein künstliches Koma versetzt. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

"Ich habe aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht. Es ist in meinem Kopf und ich weiß schon jetzt: Es ist unschlagbar", sagte der 80-Jährige dem "Münchner Merkur" von Ippen Media.

Er wolle den Song beim nächsten ESC einreichen und habe genau so ein Gefühl wie damals mit "Ein bisschen Frieden". Der Titel war 1982 der Gewinner des Wettbewerbs.

Ansonsten erlebte Siegel das künstliche Koma als Horror. "Ich kann mich nicht an Details erinnern, aber ich hatte Angst", sagte er dem Blatt.

"Das war das Schrecklichste, was ich jemals erlebt habe. Fürchterlich. Es war wie ein immerwährender Alptraum. Es war ein Gefühl, als ob ich gefangen und gefoltert wurde."

Anfang Juli hatten die Ärzte den 80-Jährigen wegen einer Lungenentzündung in ein künstliches Koma versetzt, vor rund zwei Wochen war er daraus wieder erwacht.