Hollywood Matze meldet sich zurück: Jetzt geht es seiner Chaos-Bude an den Kragen

Hamburg - Lange war es ruhig um den Hamburger Bodybuilder Matthias Schneider, alias Hollywood Matze (49). In seinem Kopf herrschte Chaos. Ebenso in seiner kleinen Einzimmerwohnung. Dort versuchte er jetzt, Herr der Lage zu werden.

Matthias Schneider (49) hat viel zu tun, wie ein Blick in seine Wohnung zeigt. © Screenshot/YouTube/Hollywood Matze

"Ich bin wieder da", freute sich der YouTuber in seinem neusten Video. Mehrere Wochen lang war der Sportler fast komplett von der Bildfläche verschwunden.

Und das wohl aus einem guten Grund, wie er seinen rund 162.000 Abonnenten verriet: "So, wie es hier aussieht, so sah es auch in meinem Kopf aus."

Alles andere als ordentlich, wie seine Zuschauer dank der ehrlichen Videoaufnahmen des Hamburgers erfahren. Überall steht etwas in der kleinen Wohnung herum. Der Boden ist zugemüllt, in der Küche sieht es auch nicht wirklich besser aus. Vom kleinen Flur ganz zu schweigen.

"Ich bin in ein Loch gefallen", führte der 49-Jährige den Grund für seine lange Abwesenheit weiter aus. "War mental nicht gut drauf. (...) Ich hatte einfach ein Tief gehabt." Hatte keine Energie und keine Kraft.



Der eine sage kurz vor Burn-out, der andere sage Depressionen, so der 49-Jährige. "Egal, wie es ist, wir brauchen dem Kind keinen Namen geben."