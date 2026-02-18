Dynamo-Dresden-Blog: Julian Pauli steht wieder auf dem Platz, aber es gibt einen Haken
Dresden - Dynamo Dresden kann doch noch verlieren! Gegen die SV Elversberg gab die SGD im eigenen Wohnzimmer eine 1:0-Führung aus der Hand und unterlag mit 1:2.
Die nächste Chance auf Punkte gibt es am Sonntag, dem 22. Februar (13.30 Uhr), der Gegner heißt allerdings Hannover 96 und ist derzeit in absoluter Topform.
In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.
18. Februar, 16.27 Uhr: Julian Pauli steht wieder auf dem Trainingsplatz
Zwischenzeitlich wieder volles Haus bei der SGD, aber eben nicht über die komplette Zeit!
Am Mittwochnachmittag war Julian Pauli anfangs wieder bei der Einheit im Trainingszentrum dabei, absolvierte aber nur individuelle Training mit José Portella.
Als es für den Rest an das Torschusstraining ging, war der Innenverteidiger wieder in den Katakomben. Mehr geht nach der Kopfverletzung noch nicht.
12. Februar, 20 Uhr: Jan-Hendrik Marx im Babyglück!
Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (30) und seine Ehefrau Paulina Rohr-Marx freuen sich über den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Am 4. Februar erblickte ihr Sohn das Licht der Welt, wie das Paar auf Instagram verkündete.
Nach ihrer traumhaften Hochzeit am 29. Mai 2025 auf dem Morrhof bei Mannheim und den gemeinsamen Flitterwochen auf den Malediven teilten die beiden Ende August mit, dass sie Eltern werden.
Vor der Vermählung war das Paar übrigens seit Dezember 2023 verlobt, nachdem Jan-Hendrik in New York vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen war.
"Unsere Herzen sind voll", schrieben die frischgebackenen Eltern nun zu einem zuckersüßen Foto des kleinen Sprösslings, der darin die Finger von Mama und Papa festhält. Glückwunsch!
12. Februar, 17.42 Uhr: Fans von Dynamo Dresden sollten ihre Anreise sorgfältig planen
Rund 29.000 Zuschauer werden für das Flutlichtspiel der SGD am Samstagabend gegen Elversberg erwartet, 500 Anhänger kommen wahrscheinlich aus dem Saarland an die Elbe. Für alle gilt dabei: Achtung bei der Reise zum Rudolf-Harbig-Stadion.
In Dresden herrscht dieses Wochenende nämlich eine Großdemolage aufgrund der Menschenkette sowie der Versammlungen rund um den 13. Februar. Anhänger sollten daher etwas mehr Zeit einplanen.
Außerdem ist der Streckenabschnitt zwischen Dresden-Plauen und Hauptbahnhof aktuell aufgrund von Bauarbeiten gesperrt, viele Fans werden daher wohl vom Bahnhof Mitte aus in Richtung Arena ziehen.
12. Februar, 11.43 Uhr: So ist Dynamos Personallage vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg
Der nächste Heimkracher steht an. Zur Primetime am Samstag um 20.30 Uhr geht es gegen die SV Elversberg.
Personell kann es gegenüber dem 2:2 auf Schalke zu Änderungen kommen. Robert Wagner (22) hat seine Sperre abgesessen, kehrt zurück. Dafür wackeln Kofi Amoako (Fuß) und Julian Pauli (beide 20, Platzwunde überm Auge).
"Er hatte das schon einmal, wir sind bei ihm besonders vorsichtig. Die Gesundheit geht immer vor", sagte Trainer Thomas Stamm (42) am Vormittag zur Pressekonferenz vor dem Spiel. Egal, wer aufläuft: im vierten Spiel soll der erste Sieg gegen Elversberg her.
11. Februar, 17.57 Uhr: Ex-Dynamo Ahmet Arslan wechselt nach Australien
"Es ist nicht das erste Mal, dass wir versucht haben, Ahmet zu Sydney FC zu holen, aber aufgrund seiner Bedeutung wollte RW Essen ihn nicht gehen lassen", erklärte Coach Ufuk Talay auf der Website des australischen Erstligisten.
Beim erneuten Anlauf jetzt hat es geklappt: Ahmet Arslan geht künftig für den Tabellendritten auf Torejagd. Einen Tag zuvor wurde der Vertrag des 31-Jährigen beim Drittligisten Rot-Weiss Essen aufgelöst.
"Ahmet ist ein geborener Torjäger – das ist das Erste, was auffällt, wenn man sein Spiel analysiert", schwärmte Talay. "Über die reinen Zahlen hinaus bringt er Intelligenz, Erfahrung und eine echte Offensivpräsenz mit und ist zudem ein wahrer Anführer."
In Essen kam Arslan zuletzt kaum noch zum Zug. In 63 Partien für den Drittligisten traf er 20-mal (9 Assists). Noch treffsicherer präsentierte sich der Deutsch-Türke unter anderem bei Dynamo Dresden (53 Spiele/31 Tore/14 Assists). "Meine Rolle ist einfach – ich möchte Tore schießen und vorbereiten, der Mannschaft in jeder Angriffssituation helfen und zum Erfolg beitragen", so Arslan. Am Samstag gegen Adelaide United kann er bereits damit anfangen.
10. Februar, 16.14 Uhr: Dynamo-Training ohne Kofi Amoako und Julian Pauli
Drohen Dynamo die nächsten bitteren Ausfälle? Bei bestem Wetter absolvierte die SGD ihr wöchentliches öffentliches Training, doch zwei Profis waren nicht mit dabei.
So fehlte Kofi Amoako, der neben einem Punkt auch Knöchel-Probleme aus Gelsenkirchen mitgebracht hat. Auch Julian Pauli war nach seinen beiden bösen Kopftreffern gegen Schalke nicht mit von der Partie, er hatte eine Platzwunde erlitten.
Trotzdem fanden sich noch 24 Feldspieler und vier Torhüter auf dem Trainingsplatz wieder, deren Einheit über 100 Fans verfolgten.
9. Februar, 14.45 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag
Ab auf den Platz: Schon am morgigen Dienstagnachmittag bittet Dynamo zum öffentlichen Training.
Ab 15 Uhr haben Fans und Interessierte an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie die Möglichkeit, das Team von SGD-Coach Thomas Stamm (42) bei der Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen die SV Elversberg (Samstag, 20.30 Uhr) aus nächster Nähe zu beobachten.
4. Februar, 18 Uhr: Dynamo Dresden positioniert sich klar gegen Fan-Banner beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld
Nach den schweren Ausschreitungen beim Spiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg, als unter anderem Polizisten mit Gullydeckeln angegriffen wurden, schockten SGD-Fans beim vergangenen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit einem Banner, auf dem "Lasst Ihr den Fans nicht Ihren Raum, muss Lucy halt am Gully kauen" stand.
Unter dem Motto "Das ist nicht Dynamo" positionierte sich die SGD klar gegen das Spruchband. "Hierbei wurde auf Zuschauerseite eine deutliche Grenze überschritten", schrieben die Schwarz-Gelben am Mittwochabend und äußerte ihr "völliges Unverständnis".
"Derartige Äußerungen entsprechen in keiner Weise der Haltung des Vereins und sind nicht mit dem Leitbild vereinbar. Auch die Fancharta der SGD wurde hierbei verletzt. Die Sportgemeinschaft ist und bleibt respektvoll, menschlich und fair! Die Verharmlosung von Gewalttaten gehört nicht zum gemeinsamen emotionalen Auftritt."
Der Vorfall werde mit Vertretern der Fanszene und dem Fanprojekt Dresden im Rahmen des Turnustreffens ausgewertet.
4. Februar, 11.30 Uhr: DFL terminiert Spieltage 25 bis 27
Die DFL hat die genauen Termine für die Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bekannt gegeben. Dynamo Dresden muss zweimal am Sonntag ran.
Am Sonntag, dem 8. März, tritt die SGD um 13.30 Uhr auswärts beim KSC an, zur gleichen Uhrzeit geht es am Sonntag, dem 15. März, zu Hause gegen Preußen Münster.
Dann wartet eine kurze Trainingswoche auf die Schwarz-Gelben, denn am Samstag, dem 21. März, spielt Dynamo um 13 Uhr auswärts gegen den SC Paderborn.
2. Februar, 12 Uhr: Bei der SGD zeichnen sich zahlreiche Abgänge ab
Bei Dynamo Dresden ist am Deadline Day Bewegung drin! Zugänge hatte die SGD in den letzten Wochen schon sechs zu verzeichnen, dem steht allerdings bisher nur ein Abgang gegenüber. Das dürfte sich heute ändern.
Wie Bild berichtet, sind nämlich gleich drei Abgänge auf der Zielgeraden: Der schon seit Längerem wechselwillige Dominik Kother soll Aljaz Casar auf Leihbasis zu Drittligist MSV Duisburg folgen, auch die Leihe bis zum Saisonende von Jonas Oehmichen zu Alemannia Aachen soll durch sein.
Zudem gibt die SGD anscheinend auch Talent Jakob Zickler ab! Der 19-Jährige soll demnach zu Borussia Mönchengladbach wechseln und dort vor allem in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Bild zufolge gibt es zwei mögliche Szenarien: ein sofortiger Kauf oder eine Leihe mit Kaufoption.
Ein weiterer möglicher Abgang könnte der von Claudio Kammerknecht sein, weil er allerdings nur noch bis zum Sommer Vertrag hat, kann der Innenverteidiger nicht verliehen werden. Zuletzt führte eine Spur ebenfalls in die 3. Liga zu Energie Cottbus.
30. Januar, 14.33 Uhr: Dynamo-Kontrahent verpflichtet Robin Knoche
Dynamos kommender Gegner hat kurz vor dem Spiel am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) personell aufgerüstet.
Abwehr-Routinier Robin Knoche (33) verlässt den 1. FC Nürnberg mit sofortiger Wirkung und schließt sich Arminia Bielefeld an, nachdem der 33-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Franken einvernehmlich aufgelöst hat. Das teilte der "Glubb" am Freitag auf seiner offiziellen Website mit.
Mit Stationen beim VfL Wolfsburg und Union Berlin kommt Knoche auf insgesamt 316 Erstliga-Einsätze, bringt damit reichlich Erfahrung mit.
28. Januar, 15.26 Uhr: Dynamo verliert Testspiel deutlich
Regionalligist FSV Zwickau hat am heutigen Mittwochnachmittag ein XXL-Testspiel bei einer mit etlichen Zweitligaspielern verstärkten "U21" der SG Dynamo mit 3:0 gewonnen.
Die Partie dauerte wie im Vorfeld abgemacht 100 Minuten, die erste Hälfte über 60, die zweite über 40 Minuten. In jener Hälfte kam die junge Garde der SGD zum Einsatz. Aber selbst zuvor war Zwickau tonangebend, Veron Dobruna (4.) traf früh.
Lukas Eixler (65./87.) erzielte die Treffer nach der Pause. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
27. Januar, 17.15 Uhr: Dynamo Dresden feilt ohne drei Spieler an Standards
Noch mit dem Derby-Sieg gegen Magdeburg im Hinterkopf bat Thomas Stamm seine Spieler am Dienstagnachmittag zum öffentlichen Training, und auch bei Schnee und trübem Wetter fanden sich einige Fans in der Walter-Fritzsch-Akademie ein.
Sie konnten ihre Mannschaft dabei beobachten, wie sie besonders an Standardsituationen und Abschlüssen feilte. Drei Spieler fehlten allerdings: Niklas Hauptmann, Vincent Vermeij und Thomas Keller wurden geschont, sollen aber schon im Mannschaftstraining am Mittwoch wieder mit von der Partie sein.
26. Januar, 11.25 Uhr: Vorverkaufsphase für Dynamo-Tickets
Dynamo hat die Vorverkaufsphase für die nächsten Spiele terminiert.
Sowohl für das Zweitliga-Duell bei Hannover 96 (22. Februar, 13.30 Uhr) als auch das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (27. Februar, 18.30 Uhr) startet der Mitgliedervorverkauf am kommenden Mittwoch um 10 Uhr.
Ab dem Folgetag beginnt dann der freie Verkauf zur gleichen Zeit, teilte die SGD auf ihrer Homepage mit. Dann sind die Karten - wie gewohnt - an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.
23. Januar, 12.55 Uhr: Dynamo Dresden soll vor Leihe von Mainzer Offensivmann stehen
Dynamo Dresden arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Verstärkung des Kaders und soll dabei jetzt auch für die linke Außenbahn fündig geworden sein.
Mit Ben Bobzien soll das fünfte Leihgeschäft des Winters eingetütet werden, wie die Bild berichtet. Der 22-Jährige steht aktuell beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag, spielte in der Saison sogar schon gegen die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal.
In der vergangenen Saison war der Flügelflitzer an Austria Klagenfurt ausgeliehen, erzielte dort zwölf Tore und kehrte im Sommer nach Mainz zurück. Danach konnte er sich aber nicht durchsetzen, soll jetzt Spielpraxis bekommen.
Der Transfer würde auch bedeuten, dass das Angebot in dem Segment bei Dynamo recht groß ist. Dominik Kother hat ohnehin einen Wechselwunsch hinterlegt und trainiert aktuell nur noch bei der U21. Auch Eigengewächs Jonas Oehmichen könnte jetzt laut Bild den Klub, womöglich mit einer Leihe in die 3. Liga, noch verlassen.
Bobzien wäre nach Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Robert Wagner (SC Freiburg), Jason Ceka (SV Elversberg) und Jonas Sterner (Hannover 96) das fünfte Leihgeschäft des Winters für die SGD. Zudem wurde Torhüter Elias Bethke fest von Energie Cottbus verpflichtet.
22. Januar, 12.05 Uhr: So sieht die personelle Lage bei Dynamo vor dem Magdeburg-Kracher aus
Thomas Stamm hat heute auf der Presskonferenz gesprochen und Informationen zur personellen Lage geliefert. Die zuletzt an Grippe erkrankten Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler stehen wieder zur Verfügung. Dafür steht nun aber ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Konrad Faber, den es mit Grippe erwischt hat.
Ob es die zuletzt angeschlagenen Spieler auch in den Kader schaffen, steht noch nicht fest.
21. Januar, 20.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Ex-Dynamo Will
Leih-Deal innerhalb der 2. Bundesliga: Ex-Dynamo-Profi Paul Will (26) unterstützt nun einen direkten Abstiegs-Konkurrenten der SGD.
Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt nämlich bis Saisonende auf Leihbasis vom SV Darmstadt 98 zum Zweitliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Das teilten die Kleeblätter selbst am Mittwoch offiziell mit.
Vier Jahre lang spielte der 1,85 Meter große Defensivspieler für die Schwarz-Gelben, nachdem er 2020 von der Zweitvertretung des FC Bayern München nach Dresden gekommen war. Bis 2024 bestritt Will insgesamt 121 Pflichtspiele für die SGD, bevor er zum Ende der damaligen Saison zu den Lilien ans Böllenfalltor ging.
20. Januar, 15.41 Uhr: Eitel Sonnenschein im Dienstagstraining, zwei Grippe-Erkrankte zurück
Das öffentliche Dynamo-Training am Dienstagnachmittag läuft bei schönstem Sonnenschein und Temperaturen am Rande des Gefrierpunktes.
Jonas Oehmichen und Nils Fröling laborieren weiter an ihrer Grippe, sollen am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Jakob Zickler und Jan-Hendrik Marx sind dafür dabei. Ansonsten fehlen nur Langzeit-Ausfall Lennart Grill und Wechselkandidat Dominik Kother.
20. Januar, 8.08 Uhr: Sondertrikot für Dixie Dörner schon ausverkauft
Keine zwölf Stunden hat es nach Verkaufsstart gedauert, da meldet die SGD auch schon: Das Sondertrikot zu Ehren von Dixie Dörner ist ausverkauft!
In dem komplett in schwarz gehaltenen Jersey wird Dynamo am Samstag, einen Tag vor dem 75. Geburtstag der Dresdner Vereinslegende, in Magdeburg auflaufen.
Auch wenn eigentlich die Rede von einer limitierten Auflage war, scheinen die Schwarz-Gelben noch einmal nachlegen zu wollen: Man arbeite mit Hochdruck gemeinsam mit Ausstatter JAKO an einer Lösung für alle, die leer ausgegangen sind.
16. Januar, 12.07 Uhr: Voller Dynamo-Gästeblock auf Schalke
Die Dynamos dürfen sich auf ein stimmungsvolles Knaller-Duell beim FC Schalke 04 am 7. Februar (13 Uhr) freuen.
Für das Auswärtsspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter wurden 5400 Gästetickets verkauft, wie die SGD am Freitag mitteilte. Damit ist der Gästeblock komplett ausverkauft.
Für das erste Heimspiel des Jahres gegen die SpVgg Greuther Fürth am morgigen Samstagnachmittag gibt es hingegen noch vereinzelt Karten, sodass unentschlossene Fans kurzfristig zuschlagen können.
15. Januar, 17.20 Uhr: Bier im Rudolf-Harbig-Stadion wird teurer
Schlechte Nachrichten für alle Stadiongänger: Ab der Rückrunde werden die Preise fürs Catering im Rudolf-Harbig-Stadion erhöht.
Wie die SGD mitteilte, werde Catering-Partner Supreme Sports Hospitality vor allem bei den Getränken eine "minimale Preisanpassung" durchführen. Das bedeute, dass sich die Preise für Softgetränke oder Bier durchschnittlich um knapp 40 Cent erhöhen. Zumindest Wasser, Kaffee oder Kakao bleiben demnach preisstabil.
15. Januar, 14.44 Uhr: Grippe! Diese vier Spieler fallen bei Dynamo Dresden für den Rückrundenauftakt aus
Vier Spieler von Dynamo Dresden hat es vor dem Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag mit einem grippalen Infekt erwischt.
Nils Fröling, Jonas Oehmichen, Jakub Zickler und Jan-Hendrik Marx stehen demnach nicht zur Verfügung. Alle anderen sind Stand jetzt einsatzfähig.
15. Januar, 7.55 Uhr: Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Fürth noch nicht ausverkauft
Der Rückrundenauftakt am Samstag, 13 Uhr, gegen die SpVgg Greuther Fürth steht für Dynamo auf dem Program. Bis jetzt ist das Heimspiel noch nicht ausverkauft.
Es gibt sowohl noch regulär Tickets, als auch verfügbare Zweitmarkt-Angebote, von Karteninhabern, die ihr Ticket an dem Spieltag nicht nutzen können. Wer noch Tickets kaufen will, kann das hier tun.
14. Januar, 16.30 Uhr: Fallrückzieher-Treffer von Dynamos Herrmann für "Tor des Jahres" nominiert
Macht er's nochmal?
Der sensationelle Fallrückzieher-Treffer von Luca Herrmann (26) zum 2:1-Sieg im Zweitliga-Duell bei Arminia Bielefeld am 24. August wurde bereits als "Tor des Monats August 2025" ausgezeichnet und steht nun bei der ARD-Sportschau zur Wahl für das "Tor des Jahres 2025".
Bis zum 25. Januar können die Fans aus zwölf Toren ihren Favoriten bestimmen.
13. Januar, 12.17 Uhr: Dynamo Dresden bricht Leihe von Dennis Duah zu Energie Cottbus ab
Die SGD hat die seit Sommer 2025 laufende Leihe von Innenverteidiger Dennis Duah (22) zum FC Energie Cottbus vorzeitig abgebrochen, wie der Klub am Dienstagmittag mitteilte. Nach Dresden kehrt er allerdings nicht zurück, stattdessen geht es sofort weiter zum TSV Havelse.
Beim Drittligisten aus Niedersachsen wird der Abwehrmann die Rückrunde ebenfalls leihweise verbringen. Sein Vertrag bei Dynamo läuft noch bis Ende Juni 2027.
In der Lausitz hatte Duah zuvor lediglich fünf Pflichtspieleinsätze absolviert. "Leider hat die Leihe in Cottbus weder für Dennis noch für uns das gewünschte Ergebnis gebracht. Nach intensiven Gesprächen mit den Kollegen in Cottbus sowie Dennis haben wir die Entscheidung getroffen, Dennis vorzeitig aus Cottbus zurückzuholen, um ihm in Havelse, bei einem Verein der 3. Liga, eine neue Chance auf regelmäßige Spielzeit zu geben", erklärte Sören Gonther (39).
12. Januar, 11 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Altlasten müssen in den Müll
Und plötzlich bröckelt die Fassade ... Das hat sie vielleicht vorher schon, bis dahin wurde aber in unserem Hotel immer versucht, den Schein zu wahren, hier im Luxus-Paradies zu wohnen.
Näher hinschauen durfte man da schon nicht. Nachdem aber die Weihnachtsfeiertage für die vor allem osteuropäischen, orthodoxen Gäste vorbei und die wieder abgereist waren, lebten wir plötzlich so richtig auf einer Baustelle.
An allen Ecken wurde gebaut. Auf jeder Etage wurden in zahlreichen Zimmern die Türen samt Rahmen ausgetauscht, Fließen abgehakt und alle möglichen Sockelleisten erneuert. Aber: Die alten blieben über Nacht einfach liegen.
Der Schuster soll bekanntlich bei seinen Leisten bleiben, Dynamo aber muss sich schnellstmöglich von den alten trennen. Zu viele individuelle Fehler, fehlende Cleverness vor dem Tor, im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel und nie zu null.
All das lag punktuell aber auch wieder im Trainingslager auf dem Boden der Tatsachen. Bleibt zu hoffen, dass das vor allem den Anstrengungen der Woche und dem fehlenden Wettkampfcharakter zuzuschieben war.
Zeit, die Altlasten endlich in den Mülleimer zu werfen und mit neuem Glanz in eine erfolgreiche Periode zu starten!
11. Januar, 07.06 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Bloß nicht verletzen!
Hat es das schon mal in einem Trainingslager gegeben? Sieben Tage standen die Schwarz-Gelben auf dem Trainingsplatz, siebenmal waren auch alle Angereisten grundsätzlich mit auf dem Platz.
Keine Reha, kein individuelles Training im Hotel und vor allem hat sich auch sonst keiner während der Einheiten und Testspiele etwas getan.
Dabei geht es mitunter so schnell! Hier ein Zweikampf, hier mal vertreten, eine alte Verletzung bricht wieder (leicht) auf. Oder man rennt einfach jeden Tag gegen eine der zwei Ecken vom Hotelbett ...
Natürlich entstehen daraus im Normalfall keine Verletzungen, die eine Pause erzwingen ... So langsam ist da genau an der einen Stelle am Schienbein aber keine Haut mehr vorhanden.
Zum Glück neigt sich das Abenteuer Antalya heute wieder dem Ende entgegen, mein Schienbein braucht wieder seine gewohnte Umgebung. Und auch der eine oder andere Dynamo kann es sicherlich kaum erwarten, die Menschen, die man liebt, wieder in die Arme zu schließen.
Jetzt bloß nicht noch verletzen und im Flieger einen Krampf holen. Gibt's nicht? Doch! Einfach mal bei Vinko Sapina und ähnlich großen Spielern nachfragen. Da ist jeder Zentimeter Beinfreiheit erwünscht.
Nicht, dass die Serie noch reißt!
10. Januar, 9.32 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Braucht's einen Lautsprecher?
Vereinzelte Medien fordern es fast wöchentlich – eigentlich immer, wenn es nicht läuft. Da ist Dynamo Dresden keine Ausnahme! Weil es in der Defensive nicht läuft, wird immer wieder ein sogenannter Lautsprecher in der Hintermannschaft gefordert.
Auch die zwei Innenverteidiger hier in den Medienzeiten – einer schon länger dabei, einer ganz neu – wurden natürlich zu ihren Ambitionen und ihrer Meinung in Sachen lautem Vorangehen auf dem Platz befragt.
Beide aber waren sich ziemlich einig, dass nicht die Lautstärke ausschlaggebend auf dem Platz ist, dass es andere Werte braucht. Und was bringt es dir und deinen Kollegen, wenn du zwar viel zu erzählen hast, aber nichts von Wert? Oder einfach deine Mitmenschen immer wieder überfrachtest?
Das kann nämlich ziemlich schnell ins Gegenteil umschlagen und dann will dir auch keiner mehr zuhören - egal, was du zu sagen hast. Nicht nur auf dem Fußball-Platz gilt: Man muss nicht immer und zu jeder Zeit seinen Senf zu allen Dingen beitragen. Erstrecht nicht, wenn deine Redeanteile ohnehin schon grundsätzlich vom Zehntel ins Tausendstel geraten.
Rede- und Meinungsfreiheit sind ein wichtiges Gut. Aber manchmal ist Schweigen auch einfach Gold.
9. Januar, 9.33 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Feilschen um jeden Cent
In den türkischen Basars ist es gang und gäbe, keiner stört sich daran. Weder der, der etwas verkaufen möchte, noch der, der etwas haben will. Schwierig wird es nur, wenn der eine gar nicht verkaufen mag, was der andere besitzt.
Aber in der Regel hat alles einen Preis. Und den muss zum Beispiel auch Sören Gonther gerade zusammen mit Coach Thomas Stamm herausfinden. Zunächst einmal aber auch, ob man den überhaupt ins Feilschen gehen möchte.
Sicherlich könnte US Lecce auf der Suche nach einem talentierten Mittelfeldspieler auch anderswo fündig werden - obwohl das Angebot sicherlich nicht so riesig ist, wie in den Läden der zahlreichen Basar-Center hier entlang der Hauptstraße, die von Hotel zu Hotel führt.
Angebliche Luxusartikel an jeder Ecke, zum ganz günstigen Preis. Allerdings weiß hier jeder, dass es sich um eine Mogelpackung handelt. Warum sollten Gucci, Louis Vuitton, Chanel & Co. ihre Sachen hier auch für 30 bis 40 Euro anbieten? Bei den Spielern ist das eine Unbekannte. Niemand weiß, wie sich der eine entwickelt. Heute rund 1,5 Millionen Euro wert, können es in zwei Jahren schon 5 Millionen sein. Oder nur noch ein Bruchteil.
Wird gefeilscht, geht es um jeden Cent. Und wer weiß, vielleicht werden sich die Verhandlungspartner im Gegensatz zu mir und Mert in seinem Laden ja auch noch einig.
8. Januar, 20.59 Uhr: Neue Verhandlungen zwischen Dynamo Dresden und US Lecce
Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg gab es am Donnerstag neue Verhandlungen zwischen der SGD und dem italienischen Erstligisten US Lecce bezüglich eines Transfers von Kofi Amoako (20).
Demnach konnten die Klubs dabei aber noch keine Einigung erzielen. Am Morgen stand der defensive Mittelfeldspieler mit seinen Dynamo-Kollegen im Trainingslager in der Türkei auch noch auf dem Rasen.
8. Januar, 7 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Sonne satt statt dunkle Wolken
Güneş dolu - voller Sonne (in Deutsch) präsentierten sich die bisher fünf Tage an der türkischen Mittelmeerküste. Glück gehabt, könnte man sagen. Oder noch besser: Das Glück ist mit den Tüchtigen!
Ein bisschen meine ich vielleicht auch mich, eigentlich aber all die Spieler, Trainer und Betreuer der Schwarz-Gelben, die sich so einiges für die effektiv ja nur sechs Tage ohne An- und Abreise hier in Lara vorgenommen haben.
Und das Wetter spielt mit - auch wenn das dem ein oder anderen daheim gebliebenen Kollegen, der mir mit einem kleinen hämischen Lächeln im Gesicht die regnerischen Wetterprognosen vorab präsentierte, vielleicht ein kleines bisschen ärgert ...
Aber die Sonne spielte bisher mit, auch gestern Vormittag. Nur dann, als die Tüchtigen am Nachmittag mal ein wenig Freizeit auf dem Golfplatz oder am Strand verbringen durften, verschwand sie hinter Wolken - ausgerechnet!
Der Laune wird das keinen Abbruch getan haben, schlechte soll sowieso nicht aufkommen. Das machten Sören Gonther und Thomas Stamm auch in der Causa Dominik Kother ziemlich deutlich. Wer nicht zu einhundert Prozent bei der Sache ist, der ist (vorerst) raus.
Weitere dunkle Wolken braucht schließlich niemand. Der Alltag in Liga zwei ist nämlich noch immer grau genug ...
7. Januar, 20.12 Uhr: Macht Kofi Amoako schon wieder den Abflug?
Vier Neuzugänge sind schon da, jetzt könnte offenbar ein Abgang hinzukommen: Der italienische Erstligist US Lecce soll an Kofi Amoako (20) interessiert sein.
Das berichten unter anderem Sky und Bild. Demnach soll sich die SGD bereits in Verhandlungen mit dem Serie-A-Vertreter befinden. Die "Giallorossi" wären wohl außerdem bereit, 1,5 Millionen Euro Ablöse plus etwaiger Boni für die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers nach Elbflorenz zu überweisen.
Amaoko war erst im vergangenen Sommer für rund 300.000 Euro aus Wolfsburg nach Dresden gewechselt, wo der gebürtige Hannoveraner und vierfache deutsche U20-Nationalkicker auch rasch Fuß fasste, zumindest streckenweise zu den wenigen Lichtblicken der Hinrunde zählte und wettbewerbsübergreifend 17 Partien absolvierte.
Noch ist das Sechser-Talent übrigens im Trainingscamp im türkischen Lara vor Ort, für ein Gespräch stand er allerdings nicht mehr zur Verfügung.
7. Januar, 8.04 Uhr: Neuer Keeper aus Hoffenheim?
Am Dienstag im Interview hat Dynamo Dresdens neuer Sportgeschäftsführer Sören Gonther erklärt: "Wenn ich mit einem Lächeln im Gesicht zum Testspiel komme, sind wir einen großen Schritt weitergekommen."
Gemeint war die Torwartsuche. Ein breites Grinsen war nicht zu vernehmen, sodass die Suche bzw. die Verhandlungen vermutlich noch ein Stück dauern. Gonther und Thomas Stamm sollen an Luca Philipp von der TSG Hoffenheim interessiert sein - hat zumindest die Lausitzer Rundschau erfahren.
Allerdings will der Bundesligist den 25-Jährigen wohl nicht abgeben. Philipp würde allerdings ins Suchprofil passen: "Wir haben junge Kandidaten, wo wir sagen, wir trauen ihnen die Situation zu einhundert Prozent zu, auch wenn sie die noch nicht gesehen haben. Wir haben aber auch Gedanken zu Kandidaten, die schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Wenn das aufgeht, was wir uns vorgenommen haben, wird es eine Mischung aus beidem", so Gonther.
Als Nummer zwei hinter Nationalkeeper Oliver Baumann kommt Philipp bisher nur auf sechs Bundesliga-Partien, in denen er aber auch 15-Mal hinter sich greifen musste.
7. Januar, 6.32 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Organisation eben ist alles!
Was unterscheidet ein Sommertrainingslager von einem Camp im Winter? Der Standort natürlich! Nicht aber nur auf der Landkarte, was ja selbstverständlich ist …
Geht es im Sommer gern in die Berge nach Österreich, zieht es die SGD (wie auch ganz viele andere Teams mit nicht ganz so großem Geldbeutel) in die Türkei.
Die Bedingungen, gerade was die zahlreichen Trainingsplätze betrifft, sind großartig. Auch an Hotels mangelt es definitiv nicht. Was hier aber immer wieder für Herausforderungen sorgen kann, ist das Thema Organisation.
Uns Deutschen sagt man ja mitunter noch nach, Organisations-Weltmeister zu sein. In Österreich steht man uns da mit Sicherheit nicht nach. Aber hier kann das manchmal schon eine kleine Herausforderung sein.
Da muss keine 24 Stunden vorher mitunter auch noch mal ein Testspiel aus "organisatorischen Gründen" (die man, wenn man sie kennt, nicht nachvollziehen kann) komplett verlegt werden. Für manch einen Betreuer also mitunter sehr stressige Stunden.
Irgendwie klappt es dann aber doch immer, auch mit der eher südländischen Gelassenheit. Wie bei uns, wo natürlich die Organisation – gerade von Abfahrtszeiten – tagtäglich Thema ist.
Minimalistisch, nicht annähernd so stressig oder problematisch. Trotzdem muss der ein oder andere Kollege immer wieder zum Auto rennen …
6. Januar, 6.30 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Konkurrenz belebt das Geschäft! Oder?
Es wird wohl kaum ein Profi heutzutage etwas anderes sagen, dafür sind sie alle inzwischen viel zu geschult. Und anecken will sowieso keiner mehr. Deswegen heißt die Antwort auf die Frage der Konkurrenz um einen Stammplatz grundsätzlich auch: Belebt das Geschäft!
Aber ist das so? Grundsätzlich ja! Denn jeder will spielen. Das bedeutet auch, dass sich jeder auch vielleicht noch ein wenig mehr anstrengen muss, will er eine Chance bekommen. Bisher vier neue Spieler zur Winterpause bedeuten also – gerade auch mit Blick auf ihre Qualität –, dass der gesamte Kader einen Schritt nach vorne machen muss und kann.
Konkurrenz und besonders Konkurrenzdenken können aber auch schaden. Denn bekommst du trotz Anstrengungen keine Chance, bist du in der Regel unzufrieden. Und unglückliche Spieler braucht man nicht im Abstiegskampf.
Noch schlimmer ist, wenn sich dein Konkurrent verhält wie die Person gestern Abend am Buffet und dich gegen jede Erziehung mit vollem Körpereinsatz vom auserkorenen Ziel wegdrängt, weil sie da eben jetzt sofort ran will.
Stänkerfritzen und unsoziales Verhalten braucht niemand, erst recht kein vom Abstieg bedrohter Zweitligist, für den der Zusammenhalt und Faustpfand sein muss!
5. Januar, 7 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Mit voller Kraft ins Jahr 2026!
Pünktlich zum neuen Jahr einen Kalenderspruch gefällig? Wie wär es mit: Wer aufgibt, der hat schon verloren! Nur 13 Punkte nach 17 Spielen sind scheinbar auf den ersten Blick recht eindeutig. So eine Mannschaft hat in der 2. Bundesliga nicht viel zu suchen. Aber: Es sind eben nur vier auf einen Nichtabstiegs- bzw. den Relegationsplatz.
Machbar, vor allem weil es in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres gegen direkte Konkurrenten geht. Um gegen Fürth und Magdeburg zu bestehen, hat die SGD mit (bis jetzt) vier Neuzugängen noch einmal ordentlich nachgerüstet. Teil zwei des (Nichtabstiegs-)Plans beinhaltet eine top Vorbereitung.
Die haben Thomas Stamm und seine Mannen am Sonntag so richtig aufgenommen - mit einer Krafteinheit im Teamhotel. Hätte man sicherlich auch schon einen Tag vorher machen können, aber vielleicht wird in den nächsten nun noch sechs Tagen so richtig gepowert und die Grundlage für Großes gelegt.
Ob ähnliche Vorhaben auch bei den anwesenden Journalisten umgesetzt werden, ist wohl eher schwierig. Zumindest mussten die Sportschuhe aus dem sonst zu schweren Koffer schon vorab raus.
Aber für uns alle gilt: Volle Kraft voraus!
4. Januar, 8.56 Uhr: Trainingslager des FC Magdeburg findet ohne Hoti statt
Geht da doch noch etwas mit einem Wechsel zu Dynamo?
Auf der Liste der nominierten Profis für das Trainingslager in Side/Türkei fehlt beim FC Magdeburg Abwehrspieler Andi Hoti (22). Ein Grund wurde nicht genannt. Gut möglich, dass eine Einigung mit einem neuen Verein kurz bevor steht. Hoti musste nach dem Zweitliga-Aufstieg von Dynamo zurück zum FCM. Dort spielte er jedoch nur zu Saisonbeginn sportlich eine Rolle, musste sich unter Petrik Sander zuletzt hinten anstellen.
3. Januar, 13.59 Uhr: Hat Dynamo Dresden Interesse an Torwart Philipp Schulze?
Die SGD soll auf der Suche nach einem Ersatzmann für den verletzten Lennart Grill (26) ein Angebot für Philipp Schulze (22) vom SC Verl abgegeben haben.
Das berichten RTL/ntv und sport.de exklusiv. Demnach bietet Dynamo zwar für den jungen Keeper, wirklich abgeben will der Zweitplatzierte der 3. Liga den Torwart mitten im Aufstiegsrennen aber eigentlich nicht.
Zudem sollen auch andere Zweitligisten und ausländische Klubs den gebürtigen Hannoveraner, der erst im Sommer für 200.000 Euro vom VfL Wolfsburg nach Ostwestfalen gewechselt war, auf dem Zettel haben.
Bedarf besteht bei Schwarz-Gelb hingegen definitiv. Sören Gonther (39) hatte am Freitag bei seiner ersten Pressekonferenz als neuer Sport-Geschäftsführer bereits einen Torhüter-Neuzugang "bestenfalls in den nächsten Tagen" angekündigt.
2. Januar, 16.11 Uhr: Neuer Dynamo-Boss gibt erste Pressekonferenz
Dynamo hat seinen neuen Sport-Geschäftsführer offiziell vorgestellt!
Sören Gonther (39), der Ende Dezember als Nachfolger des Anfang November freigestellten Thomas Brendel (49) präsentiert worden war, stellte sich auf einer Pressekonferenz den Fragen der Medien.
Neben Einblicken zu seiner Rückkehr nach Dresden, den neuen Aufgaben im Abstiegskampf und seinem Verhältnis zu Trainer Thomas Stamm (42) kündigte der Ex-Profi nach dem Wechsel-Dreierpack vom Freitag auch gleich noch einen weiteren Neuzugang an.
"Es ist kein Geheimnis, wenn sich ein Torwart von dir die Patellasehne reißt, dass wir dann auf der Torhüter-Position auch noch tätig werden. Und das hoffentlich in den nächsten Tagen, damit der dann auch frühzeitig im Trainingslager ist", so der 39-Jährige.
Mehr zur Gonther-Vorstellung lest Ihr unter: "Dynamo und Sören Gonther: Liebe auf den zweiten Blick".
2. Januar, 13.34 Uhr: Aljaz Casar verlässt die SGD in Richtung 3. Liga
Jetzt ist es offiziell: Mittelfeldspieler Aljaz Casar verlässt Dynamo Dresden und wechselt zum MSV Duisburg in die 3. Liga. Der laufende Vertrag des 25-Jährigen wurde aufgelöst und so der Weg frei gemacht für einen Wechsel an die Wedau.
"Aljaž ist mit dem Wunsch an uns herangetreten sich für mehr Spielpraxis nach einer Alternative umzuschauen. Dieser Bitte sind wir nachgekommen und konnten uns zur Zufriedenheit aller Beteiligten einigen", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther am Freitag.
Casar war im Sommer 2024 vom Halleschen FC an die Elbe gewechselt und brachte es seitdem auf 48 Pflichtspiele für die SGD in der 3. Liga, der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal sowie dem Sachsenpokal.
Einer seiner letzten Einsätze für Dynamo wird wohl immer in Erinnerung bleiben: Beim 2:1-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf musste er aufgrund der schweren Verletzung von Keeper Lennart Grill (26) für die letzten Minuten der Nachspielzeit ins Tor.
"Wir haben Aljaž schon sehr lange auf dem Zettel, umso erfreulicher ist es, dass sich jetzt die Gelegenheit geboten hat, ihn von unserem Weg zu überzeugen", erklärte Duisburgs Sportlicher Leiter Chris Schmoldt.
2. Januar, 12.09 Uhr: Holstein Kiel und der SC Freiburg lösen die Leihe von Robert Wagner auf, Weg zu Dynamo Dresden damit frei
Bundesligist SC Freiburg und Zweitligist Holstein Kiel haben die Leihe von Robert Wagner (22) vorzeitig aufgelöst. Das teilten die Störche am Freitag mit. Damit ist der Weg des Bundesliga-erfahrenen Profis zur SGD frei.
Der Mittelfeldspieler soll von Dynamo bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Im letzten Spiel des vergangenen Jahres stand er noch als Gegner der Schwarz-Gelben auf dem Platz.
2. Januar, 10.29 Uhr: Dynamo Dresden und Hannover 96 bestätigen Leihe von Jonas Sterner
Dynamo Dresden und Hannover 96 haben nun die Leihe von Jonas Sterner bestätigt. Der Außenbahnspieler wird sich bis Saisonende der SGD anschließen.
Mehr Infos findet Ihr im Artikel: "Der verlorene Aufstiegssohn ist zurück! Dynamo leiht Jonas Sterner aus".
2. Januar, 9.35 Uhr: Aufstiegsheld Jonas Sterner kehrt zu Dynamo Dresden zurück
Auf diese Nachricht haben ganz viele Dynamo-Fans gewartet: Jonas Sterner ist zurück bei Dynamo Dresden! Der Aufstiegsheld wird offenbar für ein halbes Jahr von Hannover 96 ausgeliehen, wo er noch einen Vertrag bis Ende Juni 2028 besitzt, das berichtet die Bild.
Damit kehrt der verlorene Sohn endlich nach Elbflorenz zurück. Im Sommer stand die SGD schon kurz davor, Sterner nur wenige Monate nach seinem Wechsel von Holstein Kiel nach Hannover zurückzuholen, doch Ex-Sportchef Thomas Brendel (49) soll sich zu spät bei den Niedersachsen gemeldet haben.
Schon damals waren sich Sterner und Trainer Thomas Stamm einig, dass der rechte Flügelspieler zurückkommen soll. Nun wird aus der Vorstellung Realität. Dynamo hatte Sterner im Sommer 2024 von Holstein Kiel ausgeliehen und der junge Mann schlug sofort ein und war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg.
Dynamo soll sogar die Möglichkeit besessen haben, Sterner nach dem Aufstieg fest zu verpflichten, doch auch das klappte nicht. Also ging der Flügelmann nach Hannover, wo er nach der Verpflichtung des neuen Trainer Christian Titz und auch Konkurrenz auf seiner Position keine echte Chance erhielt.
Gut möglich, dass Sterner bereits heute zum Laktattest bei der SGD erscheint. In der Rückrunde will er mit der SGD das Wunder schaffen, mit einem Startkapital von nur 13 Punkten und dem letzten Tabellenplatz den Klassenerhalt noch zu realisieren.
2. Januar, 6.50 Uhr: Aljaz Casar steht vor einem Wechsel zum MSV Duisburg
Dynamos defensiver Mittelfeldspieler Aljaz Casar (25) steht vor einem Wechsel in die 3. Liga. Wie Reviersport berichtet, soll er sich dem Tabellendritten MSV Duisburg anschließen.
Das Team von der Wedau spielt als Aufsteiger bislang eine ganz starke Runde und visiert sogar den Durchmarsch in die 2. Bundesliga an. Bei dem Projekt soll nun Casar helfen, der zunächst eine feste Größe auf der Sechserposition der Sachsen war, dann aber im Laufe der Aufstiegssaison seinen Stammplatz verlor. Im Sommer 2024 kam Casar vom Halleschen FC an die Elbe, besitzt nur noch bis Saisonende einen Vertrag.
Deshalb wird er wohl sogar fest nach Duisburg wechseln. Aktuell besitzt der ehemalige U21-Nationalspieler Sloweniens einen geschätzten Marktwert von 450.000 Euro. Die SGD hatte den 1,90-Meter großen Defensivmann ablösefrei verpflichtet. In der laufenden Saison brachte er es auf zwölf Ligaeinsätze, wobei er nur dreimal der Startelf angehörte.
1. Januar, 10.45 Uhr: Dynamo Dresden soll Heidenheims Thomas Keller an der Angel haben
Noch ist nichts offiziell, doch bei Dynamo Dresden könnten demnächst zwei Bundesliga-Profis aufschlagen: Neben der wohl geplanten Leihe von Freiburgs Robert Wagner (22) soll sich die SGD auch mit Thomas Keller (26) vom FC Heidenheim einig sein.
Wie Sky berichtete, wird der Innenverteidiger bis zum Saisonende auf Leihbasis für die Dresdner auflaufen. Dort soll er helfen, die löchrige Abwehr der Schwarz-Gelben (im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel) zu stopfen.
Der in Unterhaching ausgebildete Keller startete seine Profikarriere beim FC Ingolstadt, 2022 wechselte er dann zum damals noch in der 2. Bundesliga spielenden 1. FC Heidenheim und stieg mit diesem ins Oberhaus auf. Seither kam der 26-Jährige dort aber nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus, in dieser Saison stehen bisher vier Einsätze für den FCH zu Buche.
30. Dezember, 12.04 Uhr: Dynamo Dresden soll vor der Leihe von Robert Wagner vom SC Freiburg stehen
Ist der zweite Neuzugang im Anflug auf Dresden? Dynamo soll kurz davor sein, die Leihe eines Bundesliga-Spielers einzutüten. Robert Wagner (22), der im defensiven und zentralen Mittelfeld spielen kann, könnte demnach vom SC Freiburg den Weg an die Elbe finden.
Laut Informationen der Bild sind nur noch Details zu klären. Wagner ist im badischen Lahr geboren, durchlief alle Jugendmannschaften des SC und spielte auch bereits in der zweiten Mannschaft unter Dynamo-Coach Thomas Stamm (42).
Im Januar 2022 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim SC, spielte in der Saison unter Stamm in der 3. Liga. Sein Bundesliga-Debüt feierte Wagner im August 2022 noch unter Kult-Coach Christian Streich (60), ehe er im Sommer 2023 an Greuther Fürth verliehen wurde.
Nach einer Saison am Ronhof ging es per Leihgeschäft weiter zum FC St. Pauli, wo er in der Bundesliga spielte, und in diesem Sommer zu Holstein Kiel. Bei Dynamos bitterer 1:2-Niederlage bei den Störchen am 20. Dezember spielte Wagner 88 Minuten.
Insgesamt 14 Ligapartien hat er für Kiel absolviert, scheint damit aber nicht zufrieden, weshalb der SC Freiburg die Leihe nach Kiel vorzeitig beenden kann und Wagner nun offenbar nach Dresden ausleihen könnte.
Gut möglich, dass in den kommenden Stunden alles ganz schnell geht und Wagner am Freitag zum Trainingsauftakt in der Walter-Fritzsch-Akademie dabei ist und am Samstag im Flieger ins Trainingslager in die Türkei sitzt.
22. Dezember, 14.40 Uhr: Ex-Torhüter von Dynamo Dresden, Kevin Broll, heuert beim SV Wehen-Wiesbaden an
Lange Zeit hatte sich Torhüter Kevin Broll nach dem Ende seines Engagements in Zypern bei verschiedenen Vereinen (Waldhof Mannheim, Karlsruher SC) fit gehalten, nun hat der ehemalige Keeper von Dynamo Dresden eine neue sportliche Heimat gefunden. Der 30-Jährige unterschrieb beim SV Wehen Wiesbaden einen Vertrag bis Saisonende.
"Als der Verein auf mich zugekommen ist, hatte ich sofort das Gefühl, dass es gut passen könnte. Nach meinem schönen Auslandsjahr in Zypern wollte ich mit meiner Familie wieder in Deutschland Fuß fassen. Der SVWW ist ein familiär geführter Verein und die Nähe zu meiner Heimat hat mir die Entscheidung zusätzlich erleichtert", erklärte der Schlussmann am Montag auf der Homepage des Vereins.
Broll hatte zwischen 2019 und 2022 sowie noch einmal 2023 bis 2024 in der 2. Bundesliga und der 3. Liga, dem DFB-Pokal, dem Sachsenpokal sowie der Relegation insgesamt 128 Mal zwischen den Dynamo-Pfosten gestanden
19. Dezember, 11.23 Uhr: Neue Termine da! Dynamo Dresden mit Flutlichtspiel gegen Elversberg
Die Deutsche Fußball-Liga hat am Freitag weitere Termine fürs kommende Jahr veröffentlicht. Dynamo erhält dabei ein Top-Spiel unter Flutlicht am 14. Februar. An jenem Samstagabend empfängt die SGD um 20.30 Uhr die SV Elversberg im Rudolf-Harbig-Stadion.
Am 1. Februar (Sonntag, 13.30 Uhr) kommt Arminia Bielefeld nach Dresden, das Kracher-Spiel in der Veltins-Arena auf Schalke steigt am 7. Februar (Samstag, 13 Uhr).
Am Sonntag, den 22. Februar muss die SGD um 13.30 Uhr bei Hannover 96 ran. Bereits terminiert waren der Auftakt der Rückrunde am 17. Januar (13 Uhr) daheim gegen Fürth und das Top-Spiel am 24. Januar (Samstagabend, 20.30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Ein weiteres Spiel unter Flutlicht beschert der SGD das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am 27. Februar (Freitagabend) um 18.30 Uhr.
Die weiteren Termine will die DFL zwischen dem 2. und 6. Februar 2026 bekanntgeben.
18. Dezember, 8.37 Uhr: Kommt im Winter Jason Ceka von der SV Elversberg zu Dynamo Dresden?
Steht Dynamo Dresden kurz davor, den ersten Transfer im Winter einzutüten? Laut Informationen der Bild soll die SGD den offensiven Mittelfeldspieler Jason Ceka von Liga-Konkurrent SV Elversberg ausleihen.
Angeblich soll der 26-Jährige schon am heutigen Donnerstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Ceka wechselte erst im Sommer vom 1. FC Magdeburg an die Kaiserlinde und unterschrieb dort einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
Bislang kam der kleine Wirbelwind aber nicht so zum Zuge, wie es sich beide Parteien vorgestellt. Sieben Spiele absolvierte er, schoss dabei ein Tor beim 6:0-Heimsieg am 19. Oktober gegen Fürth. Gegen Dynamo wurde er eingewechselt, kam 14 Minuten lang zum Zug.
15. Dezember, 15.33 Uhr: SGD-Lazarett lichtet sich
Zuletzt setzte es für Dynamo die bittere Heimpleite gegen Braunschweig. Viel Zeit zum Hadern bleibt den Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) jedoch nicht.
Beim öffentlichen Training am heutigen Montagnachmittag richtet sich der volle Fokus bereits auf die kommende Zweitliga-Aufgabe bei Holstein Kiel (Samstag, Anpfiff 20.30 Uhr).
Erfreuliche Nachrichten gibt es derweil aus dem SGD-Lazarett: Tony Menzel (20), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19) sind wieder einsatzbereit, sodass lediglich Jan-Hendrik Marx (30) und Lennart Grill (26) weiterhin fehlen. Und auch der zuletzt kurzfristig ausgefallene Vincent Vermeij (31) steht wieder auf dem Platz, mischt im Training mit.
14. Dezember, 20 Uhr: Sven Mislintat heuert nicht bei Dynamo Dresden an
Als "Diamantauge" machte sich Sven Mislintat (53) einen Namen in der Fußballwelt, zuletzt war er auch für den Posten des Sportchefs bei der SGD im Gespräch. Dazu wird es allerdings nicht kommen, denn der ehemalige BVB- und Arsenal-Scout wechselt zu Fortuna Düsseldorf.
Beim Zweitliga-Konkurrenten übernimmt der 53-Jährige das Amt des Sportvorstands von Klaus Allofs (69), der zuvor erklärt hatte, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen und nun frühzeitig freigestellt wurde.
13. Dezember, 15 Uhr: Dynamo Dresden sinkt ans Tabellenende
Durch das 3:3-Unentschieden am Samstag zwischen dem 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel hält die SGD nach dem 16. Spieltag der 2. Bundesliga nun die Rote Laterne in der Hand.
Die gehörte zuvor noch dem FCM, der gegen die Störche sogar lange wie der Sieger aussah, einen 0:1-Rückstand zunächst drehte und auch nach dem 2:2 der Kieler noch mal in Führung ging. Durch den späten Ausgleich von Steven Skrzybski wurde es am Ende je ein Zähler für die beiden direkten Dynamo-Konkurrenten im Abstiegskampf.
Denn der Punkt reichte dem bisherigen Schlusslicht aus Magdeburg (14 Punkte), um die Dresdner (13 Punkte) hinter sich zu lassen. Der FCM schiebt sich sogar zwischenzeitlich vor die Fortuna (ebenfalls 14 Punkte) auf den Relegationsplatz, doch Düsseldorf kann am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SV Elversberg antworten.
12. Dezember, 14.20 Uhr: Erster Testspielgegner für Wintertrainingslager steht fest
Vom 3. bis zum 10. Januar weilt die SGD im Wintertrainingslager im türkischen Lara. Dort sollen zwei Testspiele absolviert werden, jetzt steht der erste Gegner fest.
Am 6. Januar geht es um 16 Uhr Ortszeit gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau, der Klub aus der Heimat von Trainer Thomas Stamm ist derzeit Zweiter in der Challenge League. Wer der zweite Gegner in der Türkei wird, steht noch nicht fest.
10. Dezember, 8.58 Uhr: Christoph Daferner und Niklas Hauptmann immer noch nicht wieder im Training bei Dynamo! Heute weihnachtet es bei der SGD
Das Gesetz der Serie? Gilt scheinbar nicht mehr! Trotz Niederlage in Kaiserslautern wurde bei Dynamo Dresden wieder der frühe Vogel bemüht.
Schon um 8 Uhr stellte sich Thomas Stamm mit Blick auf das letzte Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig den Fragen der anwesenden Journalisten. Warum so früh? Weil am Nachmittag noch ein Event ansteht - die Weihnachtsfeier des Vereins, kein kurzfristig anberaumtes Teamevent, stellte der Coach klar. "Das gehört unabhängig der Tabellensituation dazu, dass die Mitarbeiter zusammenkommen und hoffentlich eine schönen Abend haben", so Stamm, der am Freitagabend definitiv auf Sascha Risch, Jakob Zickler, Tony Menzel, Jan Hendrik Marx und Lennart Grill verzichten muss.
Niklas Hauptmann (grippaler Infekt) und Christoph Daferner (Kopfverletzung und Gehirnerschütterung aus dem Heimspiel gegen Düsseldorf) sind weiterhin fraglich, bis jetzt haben sie noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert.
7. Dezember, 16.50 Uhr: Dynamo Dresden rutscht wieder auf Platz 17 ab
Die Niederlage in Kaiserslautern hat für Dynamo unangenehme Konsequenzen. Am Tag nach der Pleite waren sowohl Greuther Fürth als auch Eintracht Braunschweig im Einsatz, beide bis dahin punktgleich, aber dank eines schlechteren Torverhältnisses hinter der SGD.
Fürth holte im Franken-Derby gegen Nürnberg allerdings ein 2:2, auch Braunschweig und Kiel trennten sich Unentschieden. Dadurch rutschen die Schwarz-Gelben wieder auf Platz 17 ab und sind am Freitag gegen Braunschweig fast schon zum Siegen verdammt.
Parallel dazu siegte der 1. FC Magdeburg nämlich überraschend bei Hertha BSC - der unerwartete Dreier sorgt dafür, dass der Tabellenletzte jetzt nach Punkten mit der SGD gleichzieht.
5. Dezember, 9.45 Uhr: Holstein Kiel verteilt vor Spiel gegen Dynamo Dresden Freibier
Da dürften Dynamo-Fans aufhorchen! Beim letzten Heimspiel des Jahres verteilt Holstein Kiel Freibier an seine Fans - genau dann, wenn die SGD am 20. Dezember (20.30 Uhr) zu Gast in Schleswig-Holstein ist.
"In unserem Jubiläumsjahr möchten wir als Verein den Fans für ihren unentwegten Support etwas zurückgeben. Daher wird es beim letzten Heimspiel eine Stunde lang Freibier und Wasser im Stadioninnenbereich geben", sagte Klubpräsident Steffen Schneekloth (62). Da in der Vereinsmitteilung das Freibier lediglich auf die Budenzauber-Stände innerhalb des Stadionbereichs und nicht auf den Heimbereich beschränkt sind, könnten auch die angereisten SGD-Fans profitieren.
Einen Haken hat die Aktion aber: Sie gilt nur von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, wer Gratis-Bier haben möchte, muss also sicherstellen, früh genug vor Ort zu sein.
4. Dezember, 8.40 Uhr: Holt Dynamo Dresden im Winter einen neuen Torwart?
Pressekonferenz am frühen Morgen - da braucht auch Thomas Stamm erstmal einen Kaffee! Der Coach konnte bekannt geben, dass Lennart Grill seine Operation am Mittwoch gut überstanden hat, aber über Monate ausfallen wird. Für ihn rückt Tim Schreiber wieder in die Kiste.
"Wir haben keine Bauchschmerzen, wir sind da sehr gut aufgestellt. Tim ist fit, gesund und gut drauf", so Stamm. Aufgrund des langen Ausfalls von Grill gibt es laut dem Trainer Überlegungen, im Winter einen weiteren Keeper zu verpflichten.
Ansonsten sieht es personell so aus wie in den Vorwochen: Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter), Jan-Hendrik Marx (Fuß) und Tony Menzel (Ellbogen).
1. Dezember, 18.10 Uhr: Dynamo Dresden schreibt Stelle des Sport-Geschäftsführers aus
Dynamo Dresdens neuer Aufsichtsrat hat rund einen Monat nach der Freistellung von Thomas Brendel jetzt doch die Stelle des Geschäftsführers Sport neu ausgeschrieben - mit sehr kurzer Frist. Bis zum kommenden Sonntag, dem 7. Dezember, können sich Interessierte auf die Stelle bewerben.
Weitere Fristen hängen an der Ausschreibung nicht, ein neuer Sportgeschäftsführer könnte seinen Job theoretisch also bereits am 8. Dezember antreten. Wahrscheinlich dauert es aber noch etwas länger, bis ein neuer Mann fürs Sportliche bei der SGD anfängt.
30. November, 22.06 Uhr: Dynamo-Torhüter Grill nach Verletzung kämpferisch
Stunden nach seiner schweren Knieverletzung im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat sich Dynamo-Keeper Lennart Grill (26) auf Instagram zu Wort gemeldet.
"Liebe Dynamo-Fans, zuallererst bin ich unfassbar froh und stolz, dass wir uns und euch endlich den ersten Heimsieg bescheren konnten", schrieb der 26-jährige Torhüter am Sonntagabend und teilte dazu ein Foto, auf dem seine Mitspieler mit seinem Trikot in der Hand vor dem heimischen K-Block posieren.
"Leider hat es mich ein wenig schlimmer erwischt und ich werde einige Zeit raus sein", erklärte der 26-Jährige und bestätigte damit das, was man aus Sicht der Schwarz-Gelben zuvor bereits befürchtet hatte.
"Aber auch aus solchen Situationen kämpft man sich raus und ich gebe alles um schnellstmöglich stärker zurückzukommen!", erklärte er abschließend, ohne aber nähere Verletzungs-Details zu nennen.
Besonders bitter für Grill: Das nächste Auswärtsspiel auf dem "Betze" gegen den 1. FC Kaiserslautern wird er somit definitiv verpassen. Ausgerechnet dort, wo der gebürtige Pfälzer zwischen 2016 und 2020 selbst aktiv war und seine Profikarriere begonnen hatte.
28. November, 8.48 Uhr: Pressekonferenz vor Düsseldorf-Spiel
Wenn etwas klappt, muss es beibehalten werden. So viel Aberglaube darf sein.
In der Vorwoche vor der Bochum-Partie war die Spieltags-Pressekonferenz 8 Uhr. Dynamo gewann 2:1, also blieb auch vor Düsseldorf die Uhrzeit bestehen.
Wenn die Jungs sich jetzt auch dranhalten, ist alles gut. Personell hat sich zur Vorwoche kaum etwas verändert. Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter) und Tony Menzel (Ellbogen) fallen weiter aus. Neu dazugekommen ist Jan-Hendrik Marx mit einer Sprunggelenks-Verletzung aus dem Training am Dienstag. Dafür ist Vinko Sapina wieder fit.
Ob Thomas Stamm dem alten Trainer-Aberglauben "Never change a winning Team" folgt, ließ er offen. Er verriet nur, dass Lennart Grill wieder im Tor stehen wird. Und das zumindest bis Weihnachten - wenn nichts dazwischen kommt.
25. November, 16.13 Uhr: Bangen um Jan-Hendrik Marx
Ist das bitter! Dynamo-Profi Jan-Hendrik Marx (30) musste die Trainingseinheit am Dienstagnachmittag abbrechen, nachdem er unglücklich zu Boden gestürzt war.
Bei einem Zweikampf knickte der 30-Jährige weg und blieb liegen, woraufhin Athletik-Coach Matthias Grahé (57) sowie Co-Trainer Heiko Scholz (59) dem Akteur zur Hilfe eilten und ihn anschließend gestützt vom Feld brachten.
Wie es um den Gesundheitszustand des Kickers steht und ob er sich schlimmer verletzt hat, ist bislang noch nicht bekannt.
25. November, 15.30 Uhr: Diese SGD-Akteure fehlen beim Training
Mit vollem Fokus: Die Vorbereitungen der Dynamos auf das kommende Zweitliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) laufen auf Hochtouren.
Beim öffentlichen Training am heutigen Dienstagnachmittag trotzen eine Handvoll SGD-Fans den eisigen Temperaturen, verfolgen die Einheit der Schwarz-Gelben aus nächster Nähe.
Allerdings bekommen die vor Ort anwesenden Anhänger drei Spieler nicht zu sehen. Tony Menzel (20, Ellbogen), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19, beide Schulter) fallen verletzungsbedingt weiter aus.
Dafür steht aber Vinko Sapina (30) nach muskulären Problemen wieder auf dem Platz, trainiert wieder voll mit.
24. November, 16.57 Uhr: Alexander Rossipal nach Bochum-Sieg in Kicker-Elf des Tages berufen
Für den 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum wurde nicht nur Dynamo Dresden mit drei Zählern belohnt, Alexander Rossipal (erhielt auch die TAG24-Note 1) schaffte es mit einem Tor und einer Vorlage in die Kicker-Elf des Tages.
Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass der Sommer-Neuzugang vom Kicker für seine Leistung ausgezeichnet wurde, schon am 9. Spieltag gegen Preußen Münster landete er in der Top-Elf des Sport-Magazins.
Neben dem Linksverteidiger hatte es in dieser Spielzeit mit Niklas Hauptmann bisher nur ein weiterer Dynamo-Profi in die Elf des Tages geschafft, ihm wurde die Ehre bereits am 5. Spieltag gegen die SV Elversberg zuteil.
19. November, 8.40 Uhr: Dynamo-Trainer Stamm gibt Verletzten-Update
Die Frühstücks-Session bei Dynamo, sprich die Spieltagspressekonferenz vor der Partie am Freitag in Bochum, ist schon vorbei.
Personell sieht es wie folgt aus: Vinko Sapina (30, muskuläre Probleme), Tony Menzel (20, Ellbogen), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19, beide Schulter) fallen weiter aus. Dafür kehren Tim Schreiber (23), Julian Pauli (20) und Stefan Kutschke (37) zurück.
Die große Frage ist natürlich, wer steht im Tor? Schreiber oder Lennart Grill (26)? "Einer von beiden", lachte Trainer Thomas Stamm (42): "Wir werden das gut besprechen. Wir haben eine Luxus-Situation, es sind beides sehr gute Torhüter. Da können wir auch Daniel Mesenhöler (30) dazu nehmen. Da sind wir extrem gut aufgestellt."
17. November, 18.26 Uhr: Jan-Hendrik Marx ist der nächste Dynamo-Spieler, der bald Papa wird
Alexander Rossipal wurde am vergangenen Donnerstag Papa, zuletzt begrüßten auch Sascha Risch, Vinko Sapina und Lukas Boeder Nachwuchs. Im Februar 2026 wird es nun auch bei Jan-Hendrik Marx (30) so weit sein, er und seine Frau Paulina (30) erwarten ein Baby.
Bereits am 25. Februar 2025 gaben sich die beiden in Dresden auf dem Standesamt auf der Goethe-Allee das Ja-Wort, im Sommer folgte kurz nach dem Aufstieg am 29. Mai dann die große freie Trauung in der Nähe von Mannheim.
Ende August gaben die beiden bekannt, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. Deshalb entspannen Jan-Hendrik und Paulina aktuell nicht nur auf der Couch, sondern besuchen auch regelmäßig den Geburtsvorbereitungskurs - so wie am Montag nach dem öffentlichen Training.
Da verriet Marx, dass er erst in die interne Papa-Gruppe der Mannschaft aufgenommen werde, wenn der Sohn auch auf der Welt ist.
17. November, 16.05 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Ex-Geschäftsführer Michael Born
Weiter geht's! Nach der Länderpielpause stimmt Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Mannen mit der öffentlichen Trainingseinheit am heutigen Montagnachmittag auf die Rückkehr in den Zweitliga-Alltag ein und bereitet das Team auf die bevorstehende Aufgabe beim VfL Bochum (Freitagabend, 18.30 Uhr) vor.
Verletzungsbedingt nicht mit dabei sind Sascha Risch (25, Schulter) und Tony Menzel (20, Ellenbogen). Kofi Amoaoko (20) und Claudio Kammerknecht (26) sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, fehlen damit ebenfalls.
Der zuvor ausgefallene SGD-Motor Vinko Sapina (30) steht aber wieder auf dem Rasen und macht Teile des Trainings mit. Jakob Zickler (19) hingegen trainiert individuell.
15. November, 19.11 Uhr: Testspiel gegen die Glasgow Rangers soll her
Der wirklich letzte Tagespunkt, bevor Dynamo Dresdens Mitgliederversammlung ihr Ende fand.
Präsident Ronny Rehn verkündete das Ergebnis eines in seinem Inhalt nicht gerade korrekt formulierten Antrags, der aber trotzdem große Zustimmung (63 Prozent) fand.
Die Geschäftsführer der SGD müssen sich für ein Testspiel gegen Glasgow Rangers stark machen - obwohl Stephan Zimmermann zuvor noch zu bedenken gab: "Wir haben in der jüngeren Vergangenheit schon versucht, namhafte Gegner zu bekommen. Aber zum einen finden im Stadion im Sommer auch andere Veranstaltungen statt. Zum anderen reden wir von Antrittsgagen im hohen sechsstelligen Bereich bis zu einer Million."
15. November, 18.47 Uhr: Neuer Aufsichtsrat gewählt
Zum Abschluss von Dynamo Dresdens Mitgliederversammlung wurden die Ergebnisse der Aufsichtsratswahl bekanntgegeben.
Es ging knapp zu, weswegen sogar zweimal nachgezählt wurde. 801 Stimmen der 820 waren gültig.
Dem neuen Aufsichtsrat gehören an: Dr. Ines Kilian (548 Stimmen), Michael Born (499), Michael Ziegenbalg (445), Thomas Blümel (428), Michael Grafe (422), Silke Donat (349) und Jens Heinig (312).
15. November, 17.56 Uhr: Kein Anstieg der Mitgliedergebühren
Das Ende ist in Sicht, Kostensteigerungen nicht. Die letzten Abstimmungen stehen an.
Es ging verhältnismäßig flott voran. Einzig der von einem Mitglied eingebrachte Antrag zur Erhöhung der Mitgliedergebühren sorgte für ein paar weitere Wortbeiträge. Er wurde letztlich abgelehnt.
Die letzte Beitragserhöhung ist 17 Jahre her, trotzdem nimmt die SGD inzwischen über 600 Prozent mehr ein, da damals nur unter 5000 Mitglieder einzahlten. Inzwischen sind es über 35.000.
Trotzdem wären es mit den geplanten Erhöhungen ab dem Spieljahr 2026/27 um die 600.000 Euro mehr gewesen. Mehr zahlen müssen künftig nur neue Mitglieder. Die Aufnahmegebühr von 10€ wird auf symbolisch auf 19,53 Euro angehoben.
15. November, 17 Uhr: Knappes Ergebnis bei der Entscheidung um Jugendrat
Erste Ergebnisse sind bekannt, nur das wichtigste fehlt.
Es zieht sich inzwischen wie ein zäher Kaugummi. Anträge zur Änderung der Satz oder der Beitrags- und Ehrenordnung waren wohl noch nie wirklich sexy, das zeigt sich auch an der Zahl der abgegebenen Stimmkärtchen.
917 stimmberechtigte Mitglieder waren es mit dem Stand 16 Uhr. Bei den Anträgen stimmten in der Regel keine 600 mehr ab. 51,85 Prozent davon entschieden sich beispielsweise gegen eine Abschaffung des Jugendrates.
15. November, 15.45 Uhr: Stimmen werden ausgezählt
Die Stimmen für den neuen Aufsichtsrat werden noch ausgezählt, derweil steht Dynamo Dresdens ordentliche Mitgliederversammlung nicht still - auch wenn es wieder etwas trockener wird.
Anträge zur Satzungsänderung und sonstige Anträge stehen auf dem Programm. Den Anfang macht der zur Auflösung des Jugendrates am Ende der Legislaturperiode am 15. November 2026.
Nach einigen anderen bildet ein Antrag den Abschluss, bei dem "die Geschäftsführung sowie sämtliche leitende Angestellte der SG Dynamo Dresden e.V." verpflichtet werden sollen, "sich kontinuierlich und offiziell mit der Straf- und Sanktionspolitik der Verbände kritisch auseinanderzusetzen".
Dass der durchkommt, ist recht wahrscheinlich. Allerdings muss das vor 20 Uhr sein, denn dann muss die SGD das Internationalen Congress Centrum verlassen haben.
15. November, 14.45 Uhr: Aufsichtsratswahl nicht gefährdet
Kurz nach der Verabschiedung und Danksagung an den Aufsichtsrat gab's auch das offizielle Ergebnis zur Entlastung für 2024/25.
81 Prozent der 904 stimmberechtigten Mitglieder stimmten für eine Entlastung des gesamten Gremiums. Die nun als nächster Punkt anstehende Wahl des neuen Aufsichtsrats kann damit stattfinden und läuft somit an.
15. November, 14.45 Uhr: Leidenschaftliche Debatte um Aufsichtsratsentlastung
Eine Stunde lang wurde diskutiert, wie es nun mit der Entlastung des Aufsichtsrats weiter gehen kann und soll.
Alle zusammen, alle einzeln oder alle außer Thomas Blümel? Letztlich hieß es alle gemeinsam - Ergebnis offen.
Bei den Geschäftsführern David Fischer und Thomas Brendel (inzwischen freigestellt) sowie Zimmermann lief es problemlos. Einzig der ehemalige Geschäftsführer Jürgen Wehlend wurde erneut nicht für die Geschäftsjahre 2021/22, 22/23 und 23/24 entlastet, weil er es "bisher nicht geschafft hat, sich den Fragen der Mitglieder auf einer OMV zu stellen", so ein Mitglied.
15. November, 13.35 Uhr: Ehrenratsverfahren gegen ein Aufsichtsratsmitglied
Frisch gestärkt ging es 13 Uhr weiter. Nachdem sich der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig ein paar Fragen zur Causa Thomas Brendel gefallen lassen musste, die er aufgrund vertraglich festgehaltener Schweigepflichten nicht im Detail beantworten konnte, gab es den ersten Paukenschlag.
Als die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/25 anstand, gab Vizepräsident Dr. Michael Bürger bekannt, dass gegen das Aufsichtsratsmitglied Thomas Blümel ein Ehrenratsverfahren eingeleitet wurde.
"Die Unschuldsvermutung gilt trotzdem", so Bürger, der kurzfristig anregte, Blümel von der Entlastung auszuschließen. Eine andere Möglichkeit wäre nur, den gesamten Aufsichtsrat nicht zu entlasten. Damit wäre keine neue Wahl möglich. Die Diskussion läuft ...
15. November, 13.01 Uhr: Erstmal ein wenig durchatmen
Knapp 2,5 Stunden waren auf der Mitgliederversammlung rum, da rief Präsident Rehn die erste Pause aus. Große Aufreger gab es noch keine, auch der bisher letzte Punkt - die Befragung von Geschäftsführer Zimmermann - verlief recht harmonisch.
Die Mannschaft samt Trainer- und Betreuerteam war zwischenzeitlich da. Sie wurde mit viel Applaus (aber nicht von allen) empfangen und verabschiedet. Einige blieben bis zur Pause, lauschten den Aussagen von Zimmermann, unter anderem zum Thema Frauenmannschaft: "Sie sind auch ein genereller Gewinn für den Verein und stehen uns gut zu Gesicht."
Der Geschäftsführer schloss mit emotionalen Worten: "Zusammenhalt auf und neben dem Platz – wenn wir das gemeinsam schaffen, kann der Weg erfolgreich sein. Der muss am heutigen Tag beginnen", so der 38-Jährige. Im späteren Verlauf wird sich zeigen, ob die inzwischen fast 880 anwesenden Mitglieder das entsprechend beherzigen.
15. November, 11.36 Uhr: Trockene Zahlen statt noch mehr Emotionen
Auf die großen Emotionen folgten die trockenen Zahlen. Wirtschaftsprüferin Jana Hesse stellte Dynamos Gewinn- und Verlustrechnung sowie Chancen und Risiken für die Konzern-Bilanz vor.
Keine leichte Kost, aber die Referentin sorgte zwischendrin auch für Lacher. "Ich will gar keinen Druck ausüben", sagte sie und blickte auf die Mannschaft, als es um das auch finanzielle Risiko eines Abstiegs in die 3. Liga ging. Der Saal lachte. Die Zahlen sind aber nicht mehr ganz so gut. Über das Minus von mehr als 600.000 Euro hatte TAG24 bereits berichtet - und über Gründe.
Im Anschluss war Geschäftsführer Stephan Zimmermann mit seinen Berichten dran. Mehrzahl, weil der eigentliche Finanzgeschäftsführer nach den Entlassungen von David Fischer und zuletzt Thomas Brendel nicht nur über einen Geschäftsbereich referieren musste. Er räumte neben so manchen Zahlen auch mit einigen Vorurteilen sowie Gerüchten auf, die Budgetplanungen und eine ausufernde Mitarbeiterzahl in einzelnen Abteilungen betreffen.
15. November, 10.51 Uhr: Überwältigende Mehrheit und Standing Ovations für Ralf Minge
Der erste (kurzfristig eingebrachte) Antrag des Tages wurde noch abgelehnt - ein Mitglied hatte angeregt, dass doch künftig auch Bier bei Mitgliederversammlungen von Dynamo Dresden verkauft werden solle. Die Mehrheit entschied sich dagegen.
Ganz anders sah es beim dritten Antrag aus: "Beratung, Abstimmung und Bekanntgabe des Ergebnisses zum Antrag zur Ernennung von Ralf Minge zum Ehrenspielführer."
Eingebracht vom Präsidium wurde der Antrag einstimmig und unter Standing Ovations angenommen. Der Geehrte kämpfte mit den Tränen, beschwor danach in seiner Rede die Gemeinschaft, die die SGD doch ausmache.
15. November, 10.20 Uhr: Mitgliederversammlung läuft
Pünktlich um 10 Uhr ist die ordentliche Mitgliederversammlung der SGD Dynamo Dresden von Ronny Rehn eröffnet worden. Zu Beginn waren 697 stimmberechtigte und zwei nicht stimmberechtigt Mitglieder vor Ort eingetroffen.
Der Präsident startete mit dem Wunsch, die anwesenden Medienvertreter nicht von der Versammlung auszuschließen - weil man als SGD Kollektivstrafen ablehne. Trotzdem wollte der 44-Jährige ein paar kritische Worte loswerden.
Nachdem Rehn ein paar Auszüge aus Texten der vergangenen Monate verlesen hat, schloss er unter Applaus mit den Worten ab: "Ihr sollt weiter kritisch berichten, wir wollen keine Hofberichterstattung. Aber hin und wieder mal sauberer recherchieren."
13. November, 15.22 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt das Testspiel gegen Energie Cottbus mit 3:0
Das war's! Dynamo Dresden gewinnt dank der Tore von Jonas Oehmichen, Aljaz Casar und Niklas Hauptmann den Test gegen Energie Cottbus mit 3:0.
13. November, 15.19 Uhr: Niklas Hauptmann erhöht auf 3:0
Und da ist das 3:0 durch ein herrliches Tor in der 87. Minute durch Niklas Hauptmann.
13. November, 15.16 Uhr: Schreiber verhindert schon wieder das Tor von Cottbus
Tim Schreiber hält weiterhin seinen Kasten sauber und verhindert gleich mehrfach gegen Erik Tallig das Gegentor in der 84. Minute.
13. November, 14.59 Uhr: Tim Schreiber verhindert den Anschluss
In der 67. Minute kommt Cottbus durch Edwin Kracht zur besten Chance, doch seinen Schuss pariert Tim Schreiber im Dynamo-Tor stark.
13. November, 14.53 Uhr: Niklas Hauptmann kommt für Jakob Lemmer
Niklas Hauptmann kommt in der 60. Minute für Jakob Lemmer.
13. November, 14.43 Uhr: Dynamo Dresden erhöht auf 2:0
Dynamo Dresden erhöht auf 2:0 in der 51. Minute. Nach Vorlage von Stefan Kutschke trifft Aljaz Casar.
13. November, 14.37 Uhr: Zweite Halbzeit läuft
Die zweite Hälfte des Testspiels läuft.
13. November, 14.31 Uhr: Dynamo wird zur Pause dreimal wechseln
Zur Pause wird Dynamo dreimal wechseln. Stefan Kutschke, Lars Bünning und Dominik Kother werden für Vincent Vermeij, Julian Pauli und Jonas Oehmichen.
13. November, 14.18 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0
Jetzt ist Halbzeit, die SGD führt mit 1:0.
13. November, 14.01 Uhr: Jan-Hendrik Marx mit einem Traumschuss - leider an den Pfosten
Das hätte erneut das 2:0 sein müssen. Jan-Hendrik Marx setzt aus 19 Metern zu einem Traumschuss an, der aber leider an den Pfosten knallt. Die SGD dominiert bislang die Partie, Cottbus hatte noch keine nennenswerte Chance.
13. November, 13.57 Uhr: Jonas Oehmichen und Vincent Vermeij vergeben das 2:0
Da ist die nächste dicke Gelegenheit für Dynamo, doch erst Oehmichen und dann im Nachgang Vermeij verpassen das 2:0
13. November, 13.45 Uhr: Vincent Vermeij verpasst knapp das 2:0
Nach einer erneuten Hereingabe durch Faber kommt Vincent Vermeij zum Kopfball, drückt das Leder aber knapp über den Kasten.
13. November, 13.37 Uhr: Dynamo Dresden geht mit 1:0 in Führung
Das Spiel in der Walter-Fritzsch-Akademie läuft, da geht Dynamo schon in Führung. In der 5. Minute ist es Konrad Faber, der sich auf der rechten Seite durchsetzt, flach in den Sechzehner reingibt, wo Jonas Oehmichen die Hereingabe ins Cottbuser Tor zum 1:0 für die Schwarz-Gelben drückt.
13. November, 13.11 Uhr: Dynamo testet heute mit diesem Team gegen Cottbus
Um 13.30 Uhr startet das nicht-öffentliche Testspiel von Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus. Bei der SGD fehlen zahlreiche Spieler aus Gründen der Belastungssteuerung, oder weil sie angeschlagen sind oder bei der Nationalmannschaft weilen.
Schöne News gibt es von Alexander Rossipal: Er ist nicht dabei, weil er heute Früh Papa geworden ist.
Bei Dynamo sind Christoph Daferner, Lennart Grill, Sascha Risch, Claudio Kammerknecht, Vinko Sapina, Jakob Zickler, Nils Fröling, Kofi Amoako und Tony Menzel.
Bei Cottbus steht Dennis Duah in der Startelf, ansonsten bietet Trainer Pele Wollitz zwei A-Jugendliche auf. Tolga Cigerci, der sich zuletzt im Training befand, fehlt.
10. November, 16.40 Uhr: Sechs Spieler fehlen bei Dynamo Dresden zum Auftakt der Woche
Zum Auftakt der Woche fehlten im Training bei Dynamo Dresden sechs Spieler. Kofi Amoako und Claudio Kammerknecht weilen bei der Nationalmannschaft.
Lukas Boeder ist krank, Tony Menzel hat sich beim Einsatz bei der U21 eine Ellebogenverletzung zugezogen. Vinko Sapina und Nils Fröling trainierten am Montag aufgrund von muskulären Problemen individuell.
6. November 11.04 Uhr: Dynamo Dresden empfängt Energie Cottbus zum Testspiel
Länderspielpause ist Testspielzeit. Die SGD nutzt die punktspielfreie Zeit Mitte November für einen Vergleich mit dem Ost-Rivalen: Drittligist Energie Cottbus gastiert in Dresden.
Gespielt wird am 13. November in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Test wird Gradmesser für das Auswärtsmatch beim VfL Bochum sein, dass am 21. November um 18.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion angepfiffen wird.
5. November, 16.10 Uhr: Ansetzungen da - SGD muss zweimal Samstagabend ran
Wer hat Bock auf den 4. Advent an der Ostsee? Dynamo hat noch ein Prime-Time-Spiel, gastiert zum Abschluss der Hinrunde am Samstag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr bei Holstein Kiel. Das gab die DFL gestern bekannt. Die Spieltage 15 bis 19 sind offiziell terminiert.
Los gehts am 15. Spieltag mit der Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern. Angesetzt ist sie am Nikolaustag - Samstag, 6. Dezember - um 13 Uhr. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig steigt am Freitag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr. Danach geht's nach Kiel.
Das neue Jahr ist gleichbeteutend mit dem Rückrundenauftakt. Am Samstag, 17. Januar 2026, ist 13 Uhr Anstoß gegen Fürth. Zum ersten Auswärtsspiel geht es nach Magdeburg - wieder an einem Samstagabend (24. Januar um 20.30 Uhr).
5. November, 15.15 Uhr: Stamm setzt auf Intuition seiner Spieler und interne Kommunikation
Fast genau 24 Stunden war es her, da bekam Dynamos Coach Thomas Stamm von seinem Chef Thomas Brendel öffentlich den Rücken gestärkt. Gebraucht hat er das nach eigener Aussage aber nicht.
"Wichtig ist, was man nach innen kommuniziert. Entscheidend ist es, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Spiel am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg.
Gegen den "Club" aus Franken wünscht sich Stamm wieder mehr "intuitive" Handlungsweisen seiner Spieler. Das sei einer der Schlüssel, die er öffentlich benennen wollte. Andere nicht.
Mit welcher Elf das gelingen soll, wird sich zeigen. Tim Schreiber, Julian Pauli, Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen weiterhin, Vinko Sapina war zuletzt mit muskulären Problemen angeschlagen, Stefan Kutschke fehlt noch gesperrt.
30. Oktober, 14.55 Uhr: Bei Dynamo herrscht Vorfreude auf Hertha-Kracher
Die Umstellung auf Pressekonferenzen zur Frühstückszeit hat Dynamo keine Siege beschert, vor dem Hertha-Kracher am Samstag stellte sich Thomas Stamm der Presse deshalb wieder am frühen Donnerstagnachmittag.
Für den SGD-Coach ist ein Duell im ausverkauften Olympiastadion genau das, was den Unterschied von der 3. Liga zur 2. Bundesliga ausmacht. "Es ist ein Privileg, dass du in der 2. Liga solche Auswärtsspiele hast und es genießt, wenn das so ist", schwärmte der SGD-Coach vor der Partie, deren Kulisse auch für ihn eine Premiere wird.
Personell ändert sich für den Schweizer im Vergleich zur Vorwoche aber nichts: Sowohl Tim Schreiber (Handverletzung) als auch Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (muskuläre Probleme) sind noch nicht wieder einsatzbereit, Stefan Kutschke fehlt rotgesperrt.
28. Oktober, 15.51 Uhr: Öffentliches Training der Dynamos läuft
Dunkle Wolken über Dynamo: Nicht nur sportlich geht es bei der SGD aktuell ungemütlich zu, am Dienstag braute sich auch über dem Trainingsgelände einiges zusammen.
Bei steifer Brise bereitete Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Truppe auf das Auswärtsspiel bei der Hertha aus Berlin vor.
Nicht dabei waren weiterhin die verletzten Jakob Zickler (19), Sascha Risch (25, beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (20, Oberschenkelverletzung), Letzterer trainierte aber individuell. Tim Schreiber (23, Handverletzung) feilte erneut an seinen Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß, stand aber auch noch nicht im Tor.
27. Oktober, 19.49 Uhr: Dynamo-Boss Brendel dementiert vorzeitige Pauli-Rückkehr nach Köln
Nach der Horror-Verletzung von Köln-Innenverteidiger Timo Hübers (29) kamen in den rheinischen Medien Spekulationen auf, dass man die Leihe von Julian Pauli (20) vorzeitig beenden und ihn im Winter zurückholen wolle.
SGD-Boss Thomas Brendel (49) dementierte das jedoch und setzte den Gerüchten ein Ende: "Es hat aus Köln keine offizielle Anfrage gegeben. Wir sehen das auch nicht ab und halten es eher für unwahrscheinlich, dass Julian im Winter zum 1. FC Köln zurückkehren wird", erklärte der Sport-Geschäftsführer auf TAG24-Nachfrage.
Hübers hatte sich im Bundesliga-Duell bei Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende unglücklich das Knie verdreht, musste operiert werden und droht nun lange auszufallen.
26. Oktober, 16.37 Uhr: Jan-Hendrik Marx schießt in der U21 drei Tore
Beim Spiel gegen den SC Paderborn saßen beide auf der Bank und wurden nicht eingewechselt, am Sonntag liefen Jan-Hendrik Marx und Jonas Oehmichen dann bei Sturm und Regen im Sportpark Ostra mit der U21 gegen die SG Handwerk Rabenstein auf.
Beim 7:0-Sieg erzielte Marx die Tore zum 1:0 (17. Minute, Elfmeter), zum 2:0 (30.) und zum 3:0 (47.). Nico Künzel (49.), Arne Seemann (60.), Quentin Grafe (65.) und Oehmichen (75.) stellten schließlich den Endstand her.
"Wer unseren Kader kennt, der weiß, dass jede Menge Spieler gefehlt haben und wir kaum spielfähig gewesen wären, plus kamen die beiden gestern nicht zum Einsatz. Jan-Hendrik Marx, damit er endlich auch mal wieder Spielpraxis bekommt und Oehmi ist ja noch ein junger Spieler, er braucht diese Spiel. Wenn er gestern nicht spielt, ist es nur logisch und auch gut, dass wir die zweite Mannschaft dafür haben", sagte Trainer Sebastian König nach dem Spiel.
Während die Profis am kommenden Samstag in Berlin ran müssen, steht der U21 das brisante Stadtderby gegen den Dresdner SC im Heinz-Steyer-Stadion bevor. Anpfiff ist um 14 Uhr.
23. Oktober, 9.34 Uhr: Thomas Stamm gibt Update zu Julian Pauli
Der frühe Vogel fängt drei Punkte? Zu ungewohnt zeitiger Stunde ging die Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Paderborn über die Bühne.
Personell gab es nichts Überraschendes: Tim Schreiber (Hand), Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter), Julian Pauli (muskuläre Probleme) und Stefan Kutschke (gesperrt) werden fehlen. Bei Pauli gab Trainer Thomas Stamm noch keine Prognose ab, wann er wieder fit ist. "Das ist bei muskulären Sorgen problematisch. Er wird am Samstag und auch nächste Woche definitiv noch fehlen", sagte er.
22. Oktober, 7.14 Uhr: Heute startet der freie Verkauf der Hertha-Tickets, diese wichtigen Infos hat Dynamo Dresden für die Fans
Am heutigen Mittwoch um 10 Uhr startet der freie Verkauf der restlichen Tickets für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden am 1. November bei Hertha BSC.
Im Vorfeld hat die SGD wichtige Hinweise an die eigenen Fans herausgegeben. So empfiehlt der Verein seinen Anhängern, sich Tickets nach Möglichkeit neben den bereits für Dynamo vorgesehenen Blöcken zu kaufen. Beide Klubs empfehlen den SGD-Fans heute das Kaufen der Karten in den Blöcken 21 bis 23 sowie 24, 25, L, M und N.
Die Schwarz-Gelben machten noch einmal darauf aufmerksam, dass die Bereiche außerhalb des Gästeblocks, der bereits mit 11.000 Tickets ausverkauft ist, zum Heimbereich zählen. Das bedeutet, dass am Spieltag niemand mit Fan-Kleidung der SGD Zutritt zum Block erhält.
"Darüber hinaus bitten wir alle Schwarz-Gelben bereits jetzt, auf ein faires und gemeinschaftliches Miteinander in diesen Blöcken zu achten", schrieb Dynamo auf der eigenen Homepage.
21. Oktober, 16.38 Uhr: Tim Schreiber trainiert mit Ball am Fuß
Pünktlich zum öffentlichen Dynamo-Training kommt der Goldene Oktober zurück! Bei bestem Herbstwetter arbeitete die Mannschaft von Thomas Stamm unter anderem an Laufwegen und Abschlüssen.
Die Verletzten Sascha Risch, Jakob Zickler und Julian Pauli fehlten, genau wie Vinko Sapina, der individuell trainierte.
Der an der Hand verletzte Tim Schreiber stand aber auf dem Platz und absolvierte gemeinsam mit U21-Keeper Janis Schrumpf Übungen mit dem Ball am Fuß.
20. Oktober, 16.30 Uhr: Stefan Kutschke fehlt der SGD lange
Das DFB-Sportgericht hat entschieden: Stefan Kutschke wird der SGD nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Preußen Münster drei Spiele gesperrt fehlen.
Der Kapitän verpasst damit die Partien gegen den SC Paderborn, Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg. Weil danach die Länderspielpause ansteht, kehrt er erst in einem Monat wieder auf den Platz zurück.
Kutschke war in Münster in der siebten Minute der Nachspielzeit wegen eines Tritts gegen seinen Gegenspieler vom Platz gestellt worden, dass er selbst zuvor gefoult worden war und der Tritt keine besondere Härte hatte, wurde dem 36-Jährigen strafmildernd ausgelegt.
Weil der Stürmer allerdings schon in der Vorsaison eine Rotsperre wegen einer Tätlichkeit abgesessen hatte, war es nicht möglich, die Mindestsperre von zwei Spielen zu beantragen.
16. Oktober, 9.30 Uhr: Dynamo Dresden muss gegen Münster in der Defensive umbauen
Nach der letzten frühen Pressekonferenz holte die SGD einen Punkt gegen den KSC, also wurde das gute Omen genutzt und auch vor dem Auswärtsspiel in Münster wieder auf eine Pressekonferenz zur Frühstückszeit gesetzt.
Um 8 Uhr nahm Thomas Stamm vor dem Mikrofon Platz und sprach vor allem darüber, was der SGD aktuell fehlt, nämlich vier Spieler. Gerade, nachdem der gesamte Kader wieder auf den Platz zurückgekehrt war, verletzten sich Sascha Risch, Jakob Zickler, Julian Pauli und zuletzt auch Keeper Tim Schreiber.
Sie alle fehlen gegen Preußen Münster, doch der Coach macht sich keine Sorgen, dass die Verletzten nicht zu ersetzen sind: "Dafür ist der Kader auch groß genug, haben uns meiner Meinung nach eigentlich auf allen Positionen so verstärken können, dass wir da auch gut nicht nur reagieren, sondern agieren können."
15. Oktober, 18 Uhr: TSV Havelse holt Ex-Dynamo Tom Berger
Rückkehr in seine niedersächsische Heimat! Ex-Dynamo-Profi Tom Berger (24) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.
Der seit dem 1. Juli vereinslose Mittelfeld-Akteur wird künftig für den TSV Havelse auf dem Platz stehen, teilte der Drittligist am heutigen Mittwoch mit. Beim Turn- und Sportverein aus aus Garbsen nahe Hannover unterzeichnete der 24-Jährige einen befristeten Vertrag bis 2026.
Zuletzt spielte Berger in Dresden, schaffte letzte Saison mit den Schwarz-Gelben den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dauerhaft durchsetzen konnte sich der Kicker dort jedoch nicht, auch weil ihn Verletzungen immer wieder außer Gefecht gesetzt hatten.
Bergers Arbeitspapier war am Ende der Spielzeit 2024/25 ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden.
15. Oktober, 14.55 Uhr: Wieder Dynamo-Trainingslager in der Türkei geplant
Rückkehr an die Mittelmeer-Riviera: Dynamo Dresden schlägt sein Wintertrainingslager erneut in der Türkei auf.
Vom 3. bis zum 11. Januar 2026 werden die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) im Hotel "Fame Residence Lara & Spa" in Antalya nächtigen und sich auf den wie auch im Vorjahr genutzten Plätzen des "Never Give Up Football Center" auf die kommende Zweitliga-Rückrunde vorbereiten. Das gaben die Schwarz-Gelben am heutigen Mittwoch offiziell bekannt.
Für reisefreudige Anhänger, die hautnah dabei sein möchten, bietet der Verein übrigens ein exklusives Reise-Angebot an, das unter anderem Hin- und Rückflug, ein Fanartikel-Paket sowie Übernachtungen im 5-Sterne-Teamhotel beinhaltet.
15. Oktober, 12.55 Uhr: Tim Schreiber dürfte gegen Münster wohl ausfallen
Droht Dynamo Dresden der nächste schmerzhafte Ausfall? Wie Bild berichtet, wird Torhüter Tim Schreiber wegen der Verletzung an der rechten Hand, die er sich im Training am Dienstag zugezogen hat, gegen Preußen Münster am Samstag nicht einsatzfähig sein. Demnach droht gar eine mehrwöchige Verletzungspause.
Auf TAG24-Nachfrage wollte der Verein den potenziellen Ausfall seines Stammkeepers nicht bestätigen, dementierte die Zwangspause für den 23-Jährigen aber auch nicht.
Die eigentlich erst vor zwei Wochen geleerte Verletztenliste der SGD würde mit Schreiber aktuell wieder vier Spieler umfassen: Sascha Risch und Jakob Zickler fallen mit Schulterverletzungen aus, Julian Pauli verletzte sich auf Länderspielreise am Oberschenkel.
14. Oktober, 15.45 Uhr: Fünf Dynamo-Profis fehlen im Training
Öffentliches Training am regnerischen Dienstagnachmittag: Die Dynamos bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Aufgabe bei Preußen Münster vor.
Gleich fünf Akteure bekamen die vor Ort anwesenden SGD-Fans aber nicht zu sehen: Mit Julian Pauli (20), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19) fehlen verletzungsbedingt drei Profis bei der Arbeit.
Und auch Claudio Kammerknecht (26) stand derweil ebenso nicht auf dem Platz wie Kofi Amoako (20). Beide Kicker sind noch für ihr Land im Einsatz. Dafür wurde der Trainingskader mit einigen Jugendspielern aufgestockt.
12. Oktober, 14.30 Uhr: So geht es nach dem Aus von David Fischer bei der SGD weiter
Rund ein Monat ist seit der Entlassung von David Fischer (41) als Kommunikationsgeschäftsführer inzwischen vergangen, seine Position seither vakant. Jetzt informiert der Aufsichtsrat den aktuellen Stand in der Dynamo-Geschäftsstelle.
So werden die Aufgaben der Geschäftsführung vorerst neu verteilt und kommissarisch von den beiden übrigen Geschäftsführern Stephan Zimmermann (38, Finanzen) und Thomas Brendel (49, Sport) übernommen.
Konkret bedeutet das, dass Zimmermann für den gesamten kaufmännischen Bereich zuständig ist, worunter Themen wie Finanzen, Marketing und Vertrieb, Fan- und Mitgliederservice, Kommunikation, Events und Veranstaltungen, Spieltags-Organisation, Ticketing, Tradition, CSR und Nachhaltigkeit sowie Personal fallen, wie die SGD mitteilte. Zusätzlich wird der 38-Jährige zweiter Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH.
Brendel hingegen ist jetzt zusätzlich zum sportlichen Bereich für die Geschicke der Fußballschule verantwortlich und vertritt den Verein im Stiftungsrat der Dixie-Dörner-Stiftung.
In der Zwischenzeit läuft auch die Planung, wie die Geschäftsführung zukünftig strukturiert werden soll, auf Hochtouren, heißt es weiter. Dabei geht es insbesondere um die Besetzung des freien Geschäftsführer-Postens. Hier wurden bereits erste Schritte unternommen und Gespräche geführt.
11. Oktober, 16.57 Uhr: Julian Pauli verletzt sich bei U21-Nationalmannschaft
Ist das bitter! Noch bevor Julian Pauli (20) zu seinem Debüt für die U21-Nationalmannschaft kommen konnte, musste der Dynamo-Verteidiger bereits wieder abreisen. Dabei war er nur einen Tag zuvor erst von der U20 aus Portugal eingeflogen worden, um die Verletzungsnot von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo zu lösen.
Wie Bild berichtet, zog sich Pauli im Training vor der ersten EM-Quali-Partie gegen Griechenland wohl einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und droht damit die nächsten Spiele mit der SGD verpassen.
Für den in der Dynamo-Innenverteidigung gesetzten Pauli ist es der nächste verletzungsbedingte Rückschlag seiner noch jungen Karriere: Erst vor rund einem Jahr setzten ihn eine Gehirnerschütterung und deren Folgen lange außer Gefecht, im Sommer laborierte er an einer Sprunggelenksverletzung.
9. Oktober, 17.15 Uhr: Schluss! Dynamo Dresden gewinnt klar gegen Jahn Regensburg
Das war’s in Auerbach!
Dynamo gewinnt hoch mit 5:1 gegen Regensburg und legte über ganz weite Strecken einen sehr guten Auftritt hin - und das ohne acht Stammspieler. Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Halbes Team fehlt: Dynamo lässt Regensburg trotzdem keine Chance".
9. Oktober, 16.58 Uhr: Dynamo Dresden macht es deutlich
5:1! Jetzt wird es richtig deutlich.
Nach einem Freistoß flankte Lukas Boeder in den Strafraum, Lars Bünning (71.) schraubte sich hoch und köpfte ein.
9. Oktober, 16.49 Uhr: Dynamo wechselt dreifach - und Dominik Kother wieder ein
In der 62. Minute wechselt Dynamo dreimal.
Dominik Kother kommt zurück, dazu sind neu im Spiel Jakob Lemmer und Aljaz Casar. Raus sind Vincent Vermeij, Vinko Sapina und Alex Rossipal.
9. Oktober, 16.40 Uhr: Jetzt ist Dynamo Dresden wieder am Zug
Dresden stellt den alten Abstand wieder her.
Flüssig lief der Ball aus der Abwehr bis nach ganz vorn. Vincent Vermeij bediente Stefan Kutschke (54.), der zum 4:1 einschob.
9. Oktober, 16.32 Uhr: Jahn Regensburg verkürzt
Und die zweite Hälfte startete mit einem Elfmeter für Regensburg.
Jan-Hendrik Marx sprang der Ball an die Hand. Phil Beckhoff (47.) verkürzte auf 1:3.
9. Oktober, 16.29 Uhr: Thomas Stamm wechselt einmal
Die zweite Hälfte beginnt.
Thomas Stamm wechselt nur einmal: Für Dominik Kother spielt nun Jonas Oehmichen.
9. Oktober, 16.17 Uhr: Klare Pausenführung für die SGD
Kurz danach ist erst einmal Schluss, Pause in Auerbach!
Dynamo führt 3:0. Das ist eine sehr einseitige Angelegenheit hier im Vogtland.
9. Oktober, 16.15 Uhr: Dynamo Dresden legt kurz vor der Pause nach
Ein Zaubertor zum 3:0 (43.)!
Einen indirekten Freistoß aus gut 25 Metern zirkelte Jan-Hendrik Marx ins Netz. Von der Lattenunterkante sprang die Kugel in die Maschen. Sehenswert!
9. Oktober, 15.47 Uhr: Die SGD erhöht sofort gegen Jahn Regensburg
Und schon das 2:0 (16.). Diesmal bekam Dynamo nicht sofort den Gegentreffer, sondern legte nach.
Diesmal hat Dominik Kother geflankt und zwar butterweich auf den Kopf von Luca Herrmann, der aus sechs Metern einnickte.
9. Oktober, 15.44 Uhr: Dynamo Dresden führt!
In der 12. Minute geht Dresden mit 1:0 in Führung.
Nach einem schönen Spielzug gab Tony Menzel scharf in die Mitte. Dominik Kother musste gegen seinen Ex-Verein nur noch den Fuß hin halten.
9. Oktober, 15.30 Uhr: Der Ball rollt
Auf geht's! Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Jahn Regensburg läuft.
Schon vor etwas mehr als einem Jahr hatte es genau diese Paarung in Auerbach schon einmal gegeben, damals allerdings unter umgekehrten Voraussetzungen: Im Sommer 2024 war die SGD der Drittligist, Jahn Regensburg gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Partie endete 1:1.
9. Oktober, 14.50 Uhr: So startet die SGD in den Test gegen Jahn Regensburg
Die Aufstellungen stehen fest! Während Regensburg mit vollem Personal angereist ist, gibt Thomas Stamm mehreren Stammkräften wie Niklas Hauptmann und Christoph Daferner heute frei.
Deshalb und weil die SGD insgesamt fünf Verletzte bzw. Länderspiel-Reisende zu verzeichnen hat, sitzen bei den Schwarz-Gelben nur vier Spieler auf der Bank. Vincent Vermeij gibt dafür sein Debüt, Alexander Rossipal feiert sein Comeback nach langer Verletzungspause.
9. Oktober, 14.40 Uhr: Gleich testet Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg
Hallo aus Auerbach! In knapp einer Stunde beginnt im Vogtland der Test von Dynamo gegen Drittligist Jahn Regensburg.
Eigentlich war eine Spielzeit von 2x60 Minuten vorgesehen, aber auf Wunsch der Oberpfälzer wurde sich auf eine normale Spielzeit von 2x45 Minuten geeinigt.
Personalnews gibt es auch zu vermelden: Julian Pauli folgt Kofi Amoako zur U21-Nationalmannschaft. Auch der Innenverteidiger wurde von Coach Antonio Di Salvi hochgezogen.
7. Oktober, 16 Uhr: Ausgedünnte Reihen im öffentlichen Training
Wenn du Nationalspieler in deinen Reihen hast, ist das eine Auszeichnung für den Verein. Es ist aber in einer Länderspielpause auch extrem schwer, weil mit Kofi Amoako, Julian Pauli und Claudio Kammerknecht drei Stammspieler fehlen.
Auch die an der Schulter verletzten Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen. Daher ist es zum Training reichlich ausgedünnt. Trainer Thomas Stamm setzt im ersten Training nach dem 3:3 gegen Karlsruhe bei Nieselregen vorwiegend auf Spielformen.
6. Oktober, 13.15 Uhr: Kofi Amoako reist zur U21-Nationalmannschaft
Eigentlich sollte er gemeinsam mit Julian Pauli zur U20-Nationalmannschaft reisen, jetzt wurde Kofi Amoako "befördert": Wegen mehrerer Ausfälle nominiert U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo den Dynamo-Abräumer nach.
Anstatt zwei U20-Elite-League-Spiele gegen Portugal zu bestreiten, geht es für den 20-Jährigen jetzt in der EM-Qualifikation am 10. Oktober in Jena gegen Griechenland und am 14. Oktober in Belfast gegen Nordirland.
6. Oktober, 11.50 Uhr: Dynamo Dresden bekommt mehr Tickets für Spiel bei Preußen Münster
Der Ärger bei Dynamo Dresden war groß: Einen Tag vor dem Vorverkaufstart wurde die SGD darüber informiert, dass das Auswärtskontingent für das Spiel in Münster am 18. Oktober eingekürzt wird, die Sitzplätze wurden aus dem Vorverkauf genommen. Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten.
Weil der Bau weit genug fortgeschritten ist, gibt Preußen Münster jetzt grünes Licht, um die Sitzplätze doch an Dresdner Fans vergeben zu können, teilte die SGD mit.
Am Mittwoch, dem 8. Oktober, gehen die Sitzplätze zunächst in den Mitgliederverkauf, sollten im Anschluss noch Tickets zur Verfügung stehen, startet der freie Verkauf.
2. Oktober, 17.40 Uhr: Zwei SGD-Profis reisen zur deutschen U20-Nationalmannschaft
Nicht nur A-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute seinen Kader bekannt gegeben, auch U20-Nationalcoach Hannes Wolf hat seine Auswahl nominiert. Und zu der gehörten zwei SGD-Profis: Sowohl Kofi Amoako als auch Julian Pauli gehen auf Länderspielreise!
Zunächst treffen sich die U20-Nationalspieler im Campus in Frankfurt, bevor es auf die Reise nach Portugal geht. In Viseu treffen die Junioren dann am 10. und 13. Oktober gleich zweimal auf ihre portugiesischen Altersgenossen.
2. Oktober, 10.05 Uhr: Darum kann der KSC Dynamo als Vorbild dienen
Morgenstund hat Gold im Mund? Der frühe Vogel fängt den Wurm? Vielleicht hilft es ja, dass man bei Dynamo Dresden scheinbar wieder auf frühe Pressekonferenzen setzt.
Ab 8.30 Uhr saß Coach Thomas Stamm am heutigen Donnerstag auf dem Podium und sprach über das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend gegen den Karlsruher SC. Tabellarisch ist es das sicherlich nicht, da die SGD mit nur fünf Zählern im Tabellenkeller hängt, während der KSC mit neun Zählern mehr auf einen Aufstiegsplatz schielt.
Die Badener können aber laut Stamm durchaus als Vorbild dienen. "Wenn es um das defensive Arbeiten gegen den Ball geht, um enge Räume, da müssen sie sich in der Liga nicht verstecken und sind für uns auch ein Stück weit Vorbild", so der Schweizer.
Immerhin hat er für die Jagd auf den ersten Heimdreier bis auf den noch gesperrten Vinko Sapina alle Mann zur Verfügung. Auch wenn Alexander Rossipal, Jakob Zickler und Vincent Vermeij noch Rückstand haben.
1. Oktober, 13.35 Uhr: So hoch ist der Schaden im Darmstädter Gästeblock
Der SV Darmstadt hat soeben die Schadensumme der zerstörten Sanitäranlagen im Gästebereich aus dem Spiel am Freitag gegen Dynamo Dresden bekannt gegeben.
Der wird sich auf maximal 10.000 Euro belaufen. Beide Vereine stehen im Austausch, Dynamo werde sich an der Schadensregulierung beteiligen. Das teilte die SGD mit.
Titelfoto: TAG24/Jens Maßlich