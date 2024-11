Zum 52. Geburtstag: Hollywood-Star lässt die Hüllen fallen und hat wichtige Message

Los Angeles/Miami - In Hollywood ticken die Uhren einfach anders: Mit beeindrucken Fotos hat sich Schauspielerin Gabrielle Union an ihrem 52. Geburtstag auf Instagram selbst gefeiert.

Ja sie ist 52 Jahre alt: Hollywood-Star Gabrielle Union. © Montage: Instagram/gabunion

Die Ehefrau des früheren NBA-Superstars Dwyane Wade (42) postete anlässlich ihres Ehrentages gleich eine ganze Reihe von Aufnahmen.

Auf einem Bild verzauberte sie ihre Follower dabei nur im Eva-Kostüm - mit 52 ist die "Bad Boys II"-Darstellerin immer noch in hervorragender Form.

Dazu fand Union noch die passenden Worte, was das Leben in ihrem Alter für sie bedeute: "Gnädig sein, wenn andere Fehler machen. Offen dafür sein, falsch zu liegen und stolz und selbstbewusst sein, wenn man Recht hat", zählte sie einige Punkte in ihrem Geburtstagspost auf.

Ü50 und das Leben ist langweilig? Nicht mit ihr! 52 sei sexy und kühn, mache Spaß und sei "voller wilder Abenteuer", teilte Union ihren 21,4 Millionen Insta-Follower mit.