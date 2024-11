Horror-Ikone stirbt mit 69 Jahren: Trauer um "Candyman"-Star Tony Todd

Seine Schauspielkarriere startete Tony Todd (†69) mit Anfang dreißig. © Montage: Screenshot/Instagram/tonytoddofficial, JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Todd starb in seinem Haus in Marina del Rey im US-Bundesstaat Kalifornien. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben, wie der "Mirror" berichtet.

Seit vier Jahrzehnten war der Hollywood-Star aktiv und kann unter anderem Filme wie "The Crow" oder "Final Destination" zu seinem Portfolio zählen.

Bei Fans war er aber vor allem als Ikone des Horrorgenres bekannt. Bereits 1992, als er den Antagonisten im Film "Candyman's Fluch" spielte, war klar, dass er in die Welt des Horrors gehört.

Das spiegelt sich auch in Kommentaren der trauernden Fans auf der Plattform X wider.

"Seine beeindruckende Präsenz auf der Leinwand zwang einen förmlich, innezuhalten und zuzuhören – sei es in Candyman oder nur bei einem Cameo. Im echten Leben war er genauso warm wie seine donnernde Stimme. Er gab die besten Umarmungen. Ich werde ihn so sehr vermissen", schreibt einer von ihnen.