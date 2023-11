Horror-Wochenende endet für Anna Hofbauer in der Notaufnahme

Anna Hofbauer (35) erklärt auf Instagram ihre Abstinenz der vergangenen Tage. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/anna_hofbauer.official (2)

Auf ihrem sonst sehr aktiven Instagram-Kanal war es die vergangenen Tage verdächtig ruhig gewesen. Der ein oder andere Fan dürfte sich mit Sicherheit schon Sorgen um die Zweifach-Mutter gemacht haben. Am Dienstag meldete sich Hofbauer nun bei ihren Followern und klärte sie auf.

"Wir waren komplett miteinander ausgeknockt", erklärte die 35-Jährige in einer Story, warum es die letzten Tage "seeeehr still" gewesen war. Ihr Mann Marc sowie die beiden Jungs Leo und Carlo hatten zuerst einen "furchtbaren Magen Darm Virus", der dann in eine Erkältung übergegangen sei. (Rechtschreibung übernommen)

Sie selbst habe dem Ganzen mehr oder weniger Stand gehalten. Doch dann eben besagtes Wochenende. "Da wurde mir das Wickeln von Carlo zum Verhängnis", offenbarte Hofbauer.

Der Kleine habe seiner Mutter mit dem Fingernagel so unglücklich ins Auge gestochen und gekratzt, dass sie es nicht mehr öffnen konnte. "Und Horrorschmerzen hatte", wie sie es nannte. Die Schauspielerin wollte erst abwarten, in der Hoffnung, es würde besser werden, doch eher das Gegenteil trat ein.