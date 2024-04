"Hundi"-Sänger Alexander Marcus macht Werbung für Aldi!

Für eine neue Werbekampagne von Aldi Nord tanzt Sänger Alexander Marcus (52) durch die Gemüseabteilung. © Screenshot/YouTube/A Taste Of Aldi Nord

Vor 16 Jahren veröffentlichte der heute 52-Jährige seinen Song "Papaya" und erzielte damit inzwischen über 23 Millionen Aufrufe.

Statt "Papaya, Papaya, Coconut, Banana" singt Marcus nun "Patata, Patata, Aldi hat Patata" und tanzt dabei mit seinen typisch ulkigen Bewegungen durch die Gemüseabteilung einer Aldi-Filiale.

Auch die Wahl des Outfits passt zum schrillen Künstler, der mit bürgerlichem Namen Felix Rennefeld heißt: Statt zerrissenen Klamotten wie im legendären "Hundi"-Video trägt Marcus für das neue Musikvideo einen weiß-blauen Anzug, der optisch an eine Aldi-Einkaufstüte erinnert.

"Komm mit Alexander Marcus an den Ort der Frische", schrieb das Unternehmen am Dienstag zu dem Clip auf Instagram. Dort und auf YouTube kommt die Kooperation zwischen dem Einzelhandels-Unternehmen und dem Mastermind hinter dem Hit "Hawaii Toast Song" sehr gut an.