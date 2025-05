Tränenausbruch auf der Bühne: Plötzlich muss Oli P. weinen

Friedrichshafen - Da blieb kein Auge trocken: Große Gefühle am Samstagabend bei der "Giovani Zarrella Show" im ZDF. Sänger Oli P. (46) kamen am Ende seines Auftrittes die Tränen.

Nach seiner Performance kamen Oli P. (46) die Tränen. © Screenshot/ZDF

Auf der Bühne performte der ehemalige GZSZ-Schauspieler seinen Song "Leuchtturm". Diesen hat er seiner Frau Pauline, mit der er seit 2014 verheiratet ist, gewidmet.

2020 wurde bei der Studentin für Nachhaltiges Management ein Hirntumor diagnostiziert, danach erfolgte ein langwieriger Kampf gegen die tückische Krankheit.

Den emotionalen Liebessong stellte er am Abend mit einer Tänzerin auf der Bühne dar. Trotz Playback sollten so die ganz großen Gefühle transportiert werden - mit Erfolg.

Denn am Ende des Liedes war der 46-Jährige selber so gerührt, dass ihm die Tränen kamen. "Da will man gar nicht weinen und dann kommt das auf einmal", sagte er nach seinem Auftritt Gastgeber Giovanni Zarrella (47), der ebenfalls emotional berührt war und seinen Kollegen direkt umarmte.

"Wenn man Sachen schreibt, und da alles irgendwie reinlegt, das soll ja emotional sein, natürlich soll ein Text am Ende auch andere Menschen abholen und berühren", so der "Flugzeuge im Bauch"-Interpret, der selbst überrascht von seinen Gefühlen schien.