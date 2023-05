"I believe!": Singer-Songwriter Kamrad verdankt seinen ersten Hit seinen Eltern

Tim Kamrad (26) startete 2022 mit seinem Hit "I believe!" durch. © Henning Kaiser/dpa

"Ohne den Kredit meiner Eltern hätte es meinen Radio-Hit 'I believe!' nie gegeben. Man will mit Mitte 20 ja eigentlich schon auf eigenen Beinen stehen. Das war schon schwer mit dem Kredit, weil es echt auch ein Risiko für meine Eltern war. Das Geld konnte ich mittlerweile zum Glück wieder an meine Eltern zurückzahlen", sagte der 26-Jährige im neuen Podcast von Radioreporter Daniel Danger (38).

"Der Allerletzte Podcast" ist seit Sonntagabend auf den Plattformen verfügbar.

Kamrad, dessen voller bürgerlicher Name Tim Kamrad lautet, erzählte dort auch: "Auch wenn ich einen Abischnitt von 0,8 habe, wollte ich auf gar keinen Fall Jura oder Medizin studieren - mein Traum war immer die Musik. Trotzdem musste ich in der Zeit, als ich gar kein Geld hatte, noch einmal darüber nachdenken, alles hinzuschmeißen."

Er wohne ganz bewusst noch immer in seiner Geburtsstadt Velbert bei Wuppertal: