"Ich wusste nicht, wie man atmet!" Anne Hathaway war früher total gestresst

New York - Anne Hathaway (41) ist bekannt für ihre gelassene Art, doch das war nicht immer so! Die Schauspielerin fühlte sich früher sehr gestresst.

Vor wenigen Wochen hatte sie bereits über ihren Alkohol-Konsum im Interview mit Vanity Fair gesprochen. "Tief in mir drin wusste ich, es ist nicht das Richtige für mich", so Anne. Ihre heutige Denkweise sei nur möglich, weil sie mit dem Trinken aufhörte.

Die Interviews sind auf der Presse-Tour für ihren neuen Film "The Idea of You" entstanden, der am 2. Mai auf Amazon Prime erscheint. Dort wird sie zusammen mit Nicholas Galitzine, bekannt aus "Red, White & Royal Blue" oder "Mary & George", zu sehen sein.

In dem Film geht es um eine ungleiche Liebe zwischen einer 40-jährigen Mutter und dem 24-jährigen Frontman einer Boyband.