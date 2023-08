Ikke Hüftgold und die Klimakatastrophe: Einladung an die Letzte Generation

Limburg an der Lahn - Seine Songs stehen für hemmungsloses Biertrinken und ausgelassenes Feiern - doch Ballermann-Barde Ikke Hüftgold alias Matthias Distel (46) aus dem westhessischen Limburg an der Lahn hat auch zur Klimakrise und den umstrittenen Aktivisten der " Letzten Generation " einiges zu sagen.

Der Musiker Matthias Distel (46) verwandelt sich mit einer schwarzen Perücke in sein Alter Ego - den Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold. © Montage: Screenshot/Instgaram/ikkehueftgold

Der 46-jährige Sänger von eher flachgründigen Liedern wie "Dicke Titten, Kartoffelsalat" oder "Ich schwanke noch" gab unlängst dem Spiegel-Podcast "Klimabericht" ein Interview.

Dabei zeigte sich, dass der Musiker Matthias Distel für die Dringlichkeit des Klimawandels und der sich deshalb mehr und mehr entfaltenden Klimakatastrophe ein ausgeprägtes Bewusstsein hat.

"Mich beschäftigt am meisten, dass diese Krise nicht aufzuhalten ist. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir in die absolute Katastrophe reinschlittern und uns auch schon mittendrin befinden, und dass es kein Zurück gibt", sagte der Schlagersänger in dem Interview.

Mit dieser Einschätzung liegt er durchaus richtig. Die verheerenden Folgen eines "Business as usual"-Szenarios, bei dem die Menschheit einfach weitermachen würde wie bislang, ohne den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid und anderen klimaschädlichen Gasen drastisch zu reduzieren, schildern bekannte Forscher etwa in dem im letzten Jahr erschienen Sammelband "3 Grad mehr".

Ikke Hüftgold beziehungsweise Matthias Distel ist insbesondere durch seine Kinder für die Gefahren des Klimawandels sensibilisiert worden, wie der 46-Jährige weiter erklärte.