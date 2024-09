Ilka Bessin arbeitet mit Personal Trainer: "Das sieht man ja gar nicht, was läuft da schief?"

"Ich sollte eine Treppe hoch und es war acht Uhr. Er meinte nur: 'Bis 16 Uhr hast du Zeit'. Das hat meinen inneren Schweinehund so getriggert, dass ich ein halbes Jahr nicht mit ihm gesprochen hab", lachte Ilka Bessin.

"Was will ich? Gesund sein. Das hat auch viel mit Kopfgesundheit zu tun, das ist ein seelisches Ding. Es ist anstrengend, ich verliere schnell die Lust und brauche jemand, der nicht bei jedem Wehwehchen sagt: Komm, dann fahren wir eben heim!", stellte die 52-Jährige klar.

Ihr geht es aber um etwas ganz anderes - in Karsten Schellenberg hat sie eher einen Lebenscoach und Motivator gefunden.

Der ehemalige Leistungssportler und die "Cindy aus Marzahn"-Darstellerin arbeiten bereits seit zehn Jahren zusammen. "Wenn ich das erzähle, kommen die ersten Blicke: Das sieht man ja gar nicht, was läuft denn da schief", berichtete Ilka im MDR-Riverboat.

Mit ihrem Alter Ego Cindy aus Marzahn geht Ilka Bessin ab Ende September wieder auf Tour. © Michael Kappeler/dpa

An Karsten, der Anfang des Jahres sein neues Buch "Mensch, beweg dich einfach!" veröffentlicht hat, schätzt die Komikerin auch seine Diskretion.

"Es gibt Millionen Menschen, die sich mehr mit meinem Körper auseinandersetzen, als ich selber. Er gibt mir aber nie das Gefühl, dass ich mich schämen muss, wenn ich mich bewege. Er hat gesagt, ich muss ihn nie im Achselshirt trainieren sehen", so die TV-Bekanntheit.

An ihrem großen Fitness-Ziel arbeiten Ilka derzeit noch: Einen Purzelbaum.

Ob sie diesen Move bei ihrer neuen "Cindy aus Marzahn - 20 Jahre, 20 Shows"-Tour braucht? Ab Ende September geht Ilka als ihr pink gekleidetes Alter Ego auf Tour - natürlich ist Karsten Schellenberg auch mit von der Partie.

"Ich glaube, die Welt braucht was Pinkes. Wir haben so viele Rucksäcke, die wir rumschleppen, ich will einfach, dass die Leute sich kaputt lachen", hofft die Comedienne.

Das ganze Interview mit Ilka Bessin seht Ihr in der MDR-Mediathek.