"20 Jahre Pink": Cindy aus Marzahn kehrt für einen Abend noch mal ins TV zurück

Berlin - Kaum zu glauben: Cindy aus Marzahn - Deutschlands bekannteste "Princess of se Plattenbau"- ist jetzt auch schon 20. Dafür spendiert RTL der Kult-Figur und ihrer Schöpferin Ilka Bessin (53) eine große Jubiläumsshow.

Alles in Kürze

Eigentlich hatte Ilka Bessin (53) ihre Figur Cindy aus Marzahn schon 2016 in den Ruhestand geschickt. © RTL / MoveMe

Im vergangenen Jahr schlüpfte Bessin bereits für einige Live-Shows - zum Beispiel in Leipzig im Oktober - wieder in den pinken Jogginganzug, den sie 2016 eigentlich an den Nagel gehängt hatte.

Jetzt haben auch Fans vor den heimischen TV-Geräten die Möglichkeit, noch einmal die "Princess of se Plattenbau" mitzuerleben, wie RTL mitteilte.

Ihr großes Comedy-Comeback feiert Cindy aus Marzahn mit einer eigenen Show.

Mit den klassischen Accessoires ausgestattet - knalliger Nikki-Jogginganzug, freche Friese, Torte mit Wurstfüllung - will die Blondine beweisen, dass sie immer noch die größte Klappe im Block hat. "Laut, schrill und zum Niederknien komisch" sei das Ganze, hieß es in der Ankündigung.

Ihre große Jubiläumsgala nutzt die Plattenbau-Prinzessin dafür, noch einmal auf ihr bisheriges Bühnenleben zurückzublicken - mit viel Selbstironie, dem einen oder anderen Tränchen und auch mal unter der Gürtellinie.

Doch da eine Geburtstagsparty ohne Gäste wie eine Bulette ohne Senf wäre, hat sich die Komikerin an ihrem großen Tag einige Freunde und Wegbegleiter eingeladen.