Im Alter von 96 Jahren: Kennedy-Witwe Ethel verstorben!

Menschenrechtsaktivistin Ethel Kennedy (†96) ist tot. © David L. Ryan/Pool The Boston Globe/dpa

Dies teilte ihr Enkel Joe Kennedy III. (44) auf X mit. US-Medien, wie "Time Magazine", berichteten über den Todesfall. Sie verstarb am Morgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls, den sie laut Bericht am 3. Oktober im Schlaf erlitten habe.

"Neben ihrem lebenslangen Engagement für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte hinterlässt unsere Mutter neun Kinder, 34 Enkel und 24 Urenkel sowie zahlreiche Nichten und Neffen, die sie alle sehr lieben", so der 44-Jährige im Beitrag über die gläubige Katholikin. "Bitte behaltet sie in euren Herzen und betet für sie."

Am 5. Juni 1968 wurde ihr Mann Robert F. Kennedy erschossen, kurz nachdem er die demokratischen Präsidentschaftsvorwahlen in Kalifornien gewonnen hatte. Ihr Schwager, der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy (†46), war 1963 ebenfalls einem Attentat zum Opfer gefallen.