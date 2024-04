Influencerin Lena Jensen: "Mein vier Monate alter Sohn wäre fast totgefahren worden!"

Hamburg - Ganz aufgewühlt hat sich Influencerin Lena Jensen (31) am Freitag bei ihren Followern auf Instagram gemeldet. Gerade so habe sie einen schlimmen Autofall verhindern können.

Der 31-Jährigen stocke immer noch der Atem, wenn sie an die Situation denke, doch sie will ihr Horror-Erlebnis auch nutzen, um andere zu "ermahnen", vorsichtiger zu fahren.

Ende Dezember 2023 ist Lena Jensen zum ersten Mal Mutter geworden. © Screenshot/Instagram/lenajensn

In den Kommentaren unter Lena Jensens Post häufen sich – neben vielen Erleichterungs-Bekundungen, dass nichts Schlimmeres passiert ist – die Geschichten ihrer Follower, die anscheinend täglich ähnliche Situationen erleben.

"Ich erlebe es immer wieder, wie rücksichtslos einige Menschen im Straßenverkehr sind und telefonieren oder anderweitig abgelenkt sind oder einfach viel zu schnell fahren", schreibt beispielsweise eine Userin.

Eine andere erzählt: "Wir hatten schon mal eine ähnliche Situation mit einem anderen Pkw, welcher ganz kurz in die falsche Richtung fuhr. Auch in einem Kreisel ... Ich war so wütend. Mit Kindern hinten im Auto fühlt es sich noch schlimmer an."