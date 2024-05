"Prinzen"-Musiker und Ex-Bürgermeisterin: Was ein Eis mit dem sächsischen Promi-Paar zu tun hat

An einem Stand mussten die Leute sogar Schlange stehen. Am Eisstand. Dort wurde Softeis verkauft, das Romina Barth mit ihrem Lebensgefährten Jens Sembdner (57) selbst kreierte.

Dabei kann Graditz mit einer über 300-jährigen Geschichte des prachtvollen Gestütes aufwarten. So gehörten standesgemäß eine Fohlentaufe, Ponyreiten und Stallbesichtigungen zum Programm und den Höhepunkten des Kunsthandwerkermarktes.

Weit über eintausend Besucher folgten der Einladung in den kleinen Ortsteil von Torgau, der in letzter Zeit ein bisschen im Dornröschenschlaf fiel.

Fohlentaufe, Ponyreiten und Stallbesichtigungen standen auch auf dem Programm. © Lutz Brose

"Nach der Übernahme der elterlichen Tankstellenbetriebe wurde immer wieder nach Softeis gefragt", so Barth auf die Frage, wie sie auf die Idee dazu kam.

Zusammen mit regionalen Partnern entstand "Lara Soft". Namensgeber war Jens Sembdner von der Kult-Band "Die Prinzen".

"So etwas fällt einem nachts um 4 Uhr ein", so der Co-Autor diverser "Prinzen"-Songs. In dem Namen ist übrigens die Marke der Tankstellen versteckt, die Romina Barth betreibt.

Mit dem großen Erfolg der Veranstaltung hatte sich Barth wohl das schönste Geburtstagsgeschenk selbst bereitet, sie wurde an diesem Tag 41 Jahre jung. Im Advent soll es den nächsten Handwerker Markt geben, der zukünftig viermal im Jahr stattfinden soll.

Bei all der Harmonie zwischen dem prominenten Paar ist die Frage erlaubt, ob die Hochzeitsglocken schon leise läuten? "Noch nicht", so Romina Power, wie sie von einigen Freunden liebevoll genannt wird.