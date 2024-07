Influencerin "Novalanalove" schockt mit Konsum-Aussage: "Kaufe immer alles neu!"

Köln - Während sich hunderttausende Deutsche im Alltag darum bemühen, ihren ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten und nur so viel zu verbrauchen, wie nötig, ist das eigene Konsumverhalten für Farina Opoku (33) offenbar nicht ganz so wichtig.

Farina Opoku (33) gehört zur Crème de la Crème der deutschen Influencer-Szene. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn die gebürtige Kölnerin, die sich einst mit dem YouTube-Kanal "Novalanalove" einen Namen gemacht hatte, hat nun verraten, dass sie einen ganz eigenen Weg gefunden hat, um den lästigen Packstress vor ihren unzähligen Reisen zu vermeiden.

"Ich kaufe immer alles neu, für jeden Trip", erzählt die 33-Jährige freimütig im Interview mit RTL. Das Kofferpacken gehört für Farina damit der Vergangenheit an.

Was andere Menschen von dieser Einstellung halten, scheint der Kölnerin dabei vollkommen egal zu sein. Immerhin müsse sie für ihren Job viel unterwegs sein - allein in dieser Woche ist sie bereits durch halb Europa getourt und war in Ibiza, Marseille und Köln.

Für Farina geht es nur ums Geschäft, auch beim (Nicht-)Kofferpacken, meint sie: "Das muss ich so machen. Weil erstens kann ich die Sachen selten ein zweites Mal tragen und zweitens macht es das sehr, sehr einfach."