Ingo Peters als Stiefpapa! "Schwiegertochter gesucht"-Star spricht über ganz neue Rolle
Solingen - Seit dem skandalösen Ehe-Aus mit Ex Annika ist "Schwiegertochter gesucht"-Ikone Ingo Peters (35) wie ausgewechselt. Neuerdings fühlt sich der Pfundskerl sogar wie ein kleiner Familienpapa.
Das hat auch maßgeblich mit seiner neuen Herzdame Steffi zu tun. Denn: Die neue Flamme der inoffiziellen RTL-Legende hat ein Kind in die Beziehung mitgebracht.
In einem ausführlichen Frage-Antwort-Spielchen mit seinen Fans plauderte Ingo kürzlich über seine neue Rolle. "Ich fühle mich mittlerweile schon wie der Papa", erklärt der 35-Jährige zum Umgang mit seinem Stiefkind.
Trotz der erst viermonatigen Beziehung mit Steffi sollen die beiden schon wie ein altes Ehepaar harmonieren und einen eingespielten Rhythmus gefunden haben. "Meine liebe Freundin findet das auch super, wie ich damit umgehe und sie auch ein bisschen unterstütze in manchen Situationen."
Nicht nur Ingo geht in der neuen Rolle auf. Auch das Kind seiner Freundin scheint offenbar Gefallen am neuen Stiefpapa gefunden zu haben, erklärt Ingo in kurzen Clips seiner Instagram-Story.
Ingo Peters geht wichtiges Detail nach Ehe-Aus durch die Lappen
Und das alles, obwohl der 35-Jährige in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Ex-Frau Annika sitzen gelassen wurde. Seine neue Freundin lobt Ingo derweil nur in den höchsten Tönen - das bleibt auch seiner Community nicht verborgen.
"Ich bin megafroh, dass ich so eine wunderschöne und süße Partnerin gefunden habe", antwortet er auf die Aussage, dass es schön mitanzusehen sei, dass sich Ingo und Steffi gefunden haben.
Eine Sache ist Ingo nach dem Ehe-Aus dann aber doch durch die Lappen gegangen. Wie der Publikumsliebling selbst verrät, habe er es bis dato verschwitzt, seine Steuerklasse zu ändern.
"Das ist etwas, das ich vorher nicht gewusst habe. Ich stecke aktuell in Steuerklasse fünf und muss die ändern lassen auf Steuerklasse eins. Das ist die einzige Hürde, die ich jetzt noch habe."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/ingo_von_schwiegertochter