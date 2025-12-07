Ingo Peters als Stiefpapa! "Schwiegertochter gesucht"-Star spricht über ganz neue Rolle

Solingen - Seit dem skandalösen Ehe-Aus mit Ex Annika ist " Schwiegertochter gesucht "-Ikone Ingo Peters (35) wie ausgewechselt. Neuerdings fühlt sich der Pfundskerl sogar wie ein kleiner Familienpapa.

Nach dem Skandal-Aus mit Ex Annika scheint Ingo Peters (35) seine große Liebe doch noch gefunden zu haben. © Screenshot/Instagram/ingo_von_schwiegertochter

Das hat auch maßgeblich mit seiner neuen Herzdame Steffi zu tun. Denn: Die neue Flamme der inoffiziellen RTL-Legende hat ein Kind in die Beziehung mitgebracht.

In einem ausführlichen Frage-Antwort-Spielchen mit seinen Fans plauderte Ingo kürzlich über seine neue Rolle. "Ich fühle mich mittlerweile schon wie der Papa", erklärt der 35-Jährige zum Umgang mit seinem Stiefkind.

Trotz der erst viermonatigen Beziehung mit Steffi sollen die beiden schon wie ein altes Ehepaar harmonieren und einen eingespielten Rhythmus gefunden haben. "Meine liebe Freundin findet das auch super, wie ich damit umgehe und sie auch ein bisschen unterstütze in manchen Situationen."

Nicht nur Ingo geht in der neuen Rolle auf. Auch das Kind seiner Freundin scheint offenbar Gefallen am neuen Stiefpapa gefunden zu haben, erklärt Ingo in kurzen Clips seiner Instagram-Story.