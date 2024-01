Insolvenzverfahren gegen Kida Khodr Ramadan: "4 Blocks"-Star ist offenbar pleite

Kida Khodr Ramadan (47) hat Ärger mit der Justiz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das zeigen öffentlich einsehbare Mitteilungen des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, in denen es um das Vermögen des TV-Stars geht.

Bereits im April vergangenen Jahres erschien die erste Meldung. Darin berichtete die Behörde, dass der Berliner Rechtsanwalt Dr. Florian Linkert als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Im Wortlaut: "Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einschließlich der Vollziehung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung gegen den Schuldner werden untersagt", hieß es in dem Beschluss.

Fast genau zwei Monate später, also im Juni 2023, klang es in einer von mehreren zeitgleich erschienen Mitteilungen dann unter dem Geschäftszeichen 36r IN 2471/23 so: "Der Antrag des Schuldners auf Stundung der Verfahrenskosten wird zurückgewiesen, da sein Vermögen voraussichtlich ausreichen wird, um diese Kosten zu decken."

Zudem beschied das Amtsgericht dem Grimme-Preis-Gewinner Zahlungsunfähigkeit und begründete damit die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.