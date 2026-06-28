Iris Katzenberger teilt überraschendes Statement zu Ex-Partner Stefan Braun
Worms - Seit rund drei Monaten gehen Iris Katzenberger (59) und Stefan Braun (48) getrennte Wege. Nun verkündete die Reality-TV-Bekanntheit den nächsten Schritt.
Obwohl das einstige Paar bereits Anfang April überraschend seine Trennung bekannt gegeben hatte, durften Fans zuletzt wieder auf ein mögliches Liebes-Comeback hoffen.
Mithilfe einer Paartherapie wollten die beiden Ex-Partner ihre Differenzen überwinden und wieder zueinanderfinden, wie die Mutter von Daniela Katzenberger (39) erst kürzlich im Netz betont hatte.
"Solange sich keine dritte Person in eine Beziehung drängt, kann man sie auch wieder aufbauen", zeigte sich die 59-Jährige zuversichtlich und schien eine gemeinsame Zukunft mit Stefan trotz der Trennung noch nicht abgeschrieben zu haben - zumal beide zunächst weiterhin gemeinsam unter einem Dach lebten.
Iris' jüngstes Update zu ihrem aktuellen Verhältnis lässt jedoch aufhorchen. In einer Fragerunde bei Instagram meldete sich die Pfälzerin zu Wort und gestand ihren Fans: "Er ist nun ausgezogen."
Bei Iris Katzenberger und Stefan Braun herrscht "Funkstille"
Zwischen den einstigen Turteltauben herrsche momentan "Funkstille", gab Katzenberger offen zu und nannte auch den Grund für die Distanz: "Weil wir uns gegenseitig auf die Nerven gehen."
Doch trotz des derzeit angespannten Verhältnisses scheint das allerletzte Wort zwischen Iris und Stefan noch nicht gesprochen zu sein. Denn auch der 48-Jährige hatte seit dem Liebes-Aus mit der ehemaligen "Promi Big Brother"-Teilnehmerin nur warme Worte für seine Ex-Partnerin gefunden.
Ob die Paartherapie am Ende doch noch Früchte tragen und möglicherweise sogar zu einem Liebes-Comeback führen wird, bleibt abzuwarten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/stefan.braun.official, Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_