Liebes-Aus im Urlaub: Iris Klein und Stefan gehen künftig getrennte Wege

Worms/Gardasee - Überraschendes Beziehungs-Aus: Iris Klein (58) hat via Instagram das Ende ihrer Partnerschaft mit Stefan Braun (48) bekannt gegeben. Was als erholsamer Urlaub am Gardasee geplant war, wurde für das Paar zum Ort eines endgültigen Schritts.

Iris Klein (58) möchte sich von der Trennung nicht herunterziehen lassen. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Wie Iris in ihrem Post schreibt, sei die Entscheidung zur Trennung gemeinsam während des Aufenthalts in Italien gefallen. "In den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Partnerschaft haben. Manchmal entwickelt man sich einfach in verschiedene Richtungen – und genau das ist bei uns der Fall", erklärt die 58-Jährige.

Trotz des Scheiterns der Beziehung betont Iris, dass kein böses Blut zwischen ihr und Stefan fließt. Der Respekt füreinander sei weiterhin vorhanden. Für sie stehe nun im Vordergrund, dass jeder für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg geht.

Für viele Fans dürfte die Nachricht völlig unerwartet kommen. Seit das Paar im Februar 2024 seine Liebe öffentlich machte, galten die beiden als unzertrennlich. Noch im Oktober 2025 widmete Iris ihrem Stefan eine öffentliche Liebeserklärung auf Instagram.

Auch bei gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich wirkte das Duo bis vor Kurzem wie eine Einheit.