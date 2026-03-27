Iris Klein: So sehr machen ihr die Wechseljahre zu schaffen - und was sie dagegen macht
Worms - Iris Klein (58) steckt mitten in den Wechseljahren und braucht nach eigenen Angaben nun eine Hormonbehandlung.
"Hey ihr Süße, ich hoffe euch allen gehts gut. Mir gehts soweit gut", steigt Iris Klein in ihre Instagram-Story ein. Die Mama von Daniela Katzenberger (39) und Jenny Frankhauser (33) musste zum Frauenarzt, denn sie ist mitten in der Menopause.
"Ich dachte, ich habe das schon durch, aber nein, es fängt gerade erst an", erklärt Iris. Sie merke das an ihren Hormonen, habe Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und "Unlust auf alles".
Der Arzt hat Blut abgenommen. Außerdem wird der Urin untersucht und ein Ultraschall gemacht und dann steht ein Ergebnis fest: "Ich werde eingestellt mit einer Hormontherapie".
Der Wormserin wurde die Gebärmutter zwar entfernt, doch ihre Eierstöcke habe sie noch und die stellen langsam die Produktion ein.
"Das ist ja Wahnsinn, was der weibliche Körper an Hormonen braucht: Östrogen, Progesteron, Testosteron und so weiter", sagt Iris. Sie hoffe, man bekomme das schnell wieder in Griff.
Iris Klein: Schwierig mit dem Thema klarzukommen
Die 58-Jährige habe sich die Wechseljahre einfacher vorgestellt und dachte sogar, sie habe das Meiste schon überstanden. Doch wie sie in einem Termin bei ihrem Frauenarzt herausfand, braucht sie eine Behandlung.
"Ein paar Pillchen oder eine Spritze, dann ist wieder alles gut", habe die Mutter gedacht, aber dem sei nicht so. Das sei ein langer Weg. "Gar nicht so easy damit klarzukommen", sagt Iris nachdenklich.
Das Thema ziehe sie extrem runter gerade. Doch "Was hat meine Oma immer gesagt: Irgendwas ist immer im Leben, sonst wäre es ja langweilig und damit muss ich jetzt klarkommen", sagt Iris und gibt die Hoffnung nicht auf.
"Kinders, wo ist die Zeit geblieben?", fragt sie und hat offensichtlich ihren Humor nicht verloren.
Lange habe sie mit Tochter Daniela Katzenberger über das Thema gesprochen. Bei ihr sei es schließlich in 20 Jahren auch so weit. Vielleicht könne sie mit der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Thema auch anderen Frauen helfen.
Titelfoto: Screenshot: insatgram.com/iris_klein_mama