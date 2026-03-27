Iris Klein: So sehr machen ihr die Wechseljahre zu schaffen - und was sie dagegen macht

Worms - Iris Klein (58) steckt mitten in den Wechseljahren und braucht nach eigenen Angaben nun eine Hormonbehandlung.

Iris Klein (58) spricht offen über ihre Menopause und will anderen Frauen damit helfen. © Screenshot: insatgram.com/iris_klein_mama

"Hey ihr Süße, ich hoffe euch allen gehts gut. Mir gehts soweit gut", steigt Iris Klein in ihre Instagram-Story ein. Die Mama von Daniela Katzenberger (39) und Jenny Frankhauser (33) musste zum Frauenarzt, denn sie ist mitten in der Menopause.

"Ich dachte, ich habe das schon durch, aber nein, es fängt gerade erst an", erklärt Iris. Sie merke das an ihren Hormonen, habe Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und "Unlust auf alles".

Der Arzt hat Blut abgenommen. Außerdem wird der Urin untersucht und ein Ultraschall gemacht und dann steht ein Ergebnis fest: "Ich werde eingestellt mit einer Hormontherapie".

Der Wormserin wurde die Gebärmutter zwar entfernt, doch ihre Eierstöcke habe sie noch und die stellen langsam die Produktion ein.

"Das ist ja Wahnsinn, was der weibliche Körper an Hormonen braucht: Östrogen, Progesteron, Testosteron und so weiter", sagt Iris. Sie hoffe, man bekomme das schnell wieder in Griff.