Das fehlt Ex-GZSZ-Star Isabell Horn in ihrer neuen Heimat am meisten

Isabell Horn (40) fühlt sich in ihrer neuen Heimat Schweden bislang sehr wohl. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

"Es stand für uns ja immer fest: Wir wollen in der Natur leben, ein Häuschen am Wasser oder im Wald, Einsamkeit - das stand immer fest", erklärte die Schauspielerin in der YouTube-Reihe "Vier zieh'n nach Schweden", die das Paar bei ihrem Umzug begleitete.



Mittlerweile haben sie ein Haus in der Nähe von Stockholm gemietet, wo es ihnen sehr gut geht, wie der Ex-GZSZ-Star in einer Fragerunde bei Instagram mitteilte.

Echtes Heimweh plage sie bislang zwar nicht, aber: "Natürlich gibt es hier auch immer wieder Momente, in denen wir unsere Familien und Freunde vermissen", betonte sie.

Zwar hätten sie auch in Schweden "neue wundervolle Bekanntschaften schließen können", dennoch sei es manchmal nicht so einfach, "Anschluss zu finden".