Ist das ein Karaoke-Imitator? Enrique Iglesias blamiert sich bei Konzert-Tour

USA - Was ist mit Enrique Iglesias (48) passiert? Das fragen sich gerade vielen Fans die im Rahmen seiner "Trilogy"-Tour einen seiner Auftritte besucht - oder diesen im Netz gesehen haben. Im Gegensatz zu seinen Kollegen Pitbull (42) und Ricky Martin (51), traf Iglesias nämlich kaum einen Ton ...

Schiefe Töne, den Takt nicht getroffen: Seit dem Start der "Trilogy"-Tour im Oktober hapert es bei Enrique Iglesias (48) mit dem Live-Gesang. © Paul Morigi / Getty Images via AFP

Seit den 90ern ist der Latin-Sänger Enrique Iglesias eine feste Größe der internationalen Pop-Welt. Spätestens seit seinem Hit "Hero" (2001) schmachten ihm etliche Frauen weltweit hinterher - und das seit nun mehr als 20 Jahren.

Viele Fans sind angesichts von Aufnahmen seiner "Trilogy"-Konzerttour in den USA und Kanada enttäuscht, denn im Gegensatz zu Rapper Pitbull und dem puertorikanischen Sänger Ricky Martin, die mit ihm auf der Bühne stehen, lieferte Iglesias bisher eine eher magere Show ab.

Gesanglich hat der 48-Jährige schon bessere Tage erklingen lassen. Etliche Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der "Bailando"-Interpret kaum die Töne trifft und Mühe hat den Takt seiner Songs zu finden.

Via TikTok hielt Konzertbesucherin Ariel Diaz die vermutlich am gestrigen Abend in Dallas im US-Bundesstaat Texas die Show besuchte, einige Momente fest. "Erste Reihe mit meiner Mutter und ich konnte nicht aufhören zu lachen", schrieb Diaz zu ihrem Clip.