Deshalb läuft Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" 2026 deutlich seltener

Mainz - Das "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann (44) wird es auch im kommenden Jahr geben - allerdings deutlich seltener.

Neue Formate und ein Comeback von "Böhmi brutzelt" – es gibt Neuigkeiten zu Jan Böhmermanns (44) ZDF-Zukunft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit einer Frühjahrs- und einer Herbststaffel seien 22 Folgen vorgesehen, teilte das ZDF der Deutschen Presse-Agentur mit. In den vergangenen Jahren waren jeweils 33 Episoden gelaufen.

Zunächst hatte der Branchendienst "DWDL.de" über die weitere Zusammenarbeit des Senders mit dem TV-Moderator und Satiriker berichtet.

"Das ZDF setzt die Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann fort", hieß es nun vom Sender. Das Format "Lass dich überwachen!" gebe es weiterhin zweimal im Jahr in der Primetime, zudem kehre die Koch-Talkshow "Böhmi brutzelt" bei ZDFneo zurück - mit erhöhter Schlagzahl von acht Folgen.

"Darüber hinaus werden Jan Böhmermann und das ZDF auch Neues entwickeln", kündigte der Sender für das kommende Jahr an. "Zu den neuen Format-Entwicklungen informieren wir zu gegebener Zeit."