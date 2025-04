Von Köln in die Kulturhauptstadt: Böhmermann rollt mit dem E-Scooter nach Chemnitz

Chemnitz - TV-Satiriker Jan Böhmermann (44) springt auf den Kulturhauptstadt-Zug - allerdings elektrisch und auf zwei Rädern. Ab Freitag startet der Moderator eine außergewöhnliche Deutschlandtour mit dem E-Scooter. Ziel: Chemnitz, Europas Kulturhauptstadt 2025 . Das ZDF kündigte die Aktion am Dienstag offiziell an.

Der Titel der Tour: "Deutschland - Eine Erfahrung". Böhmermann will die rund 600 Kilometer von Köln -Ehrenfeld nach Chemnitz mit seinem Scooter namens "Kadmos" bewältigen - ohne Drehbuch, bei Wind und Wetter, quer durch NRW, Hessen, Thüringen und Sachsen.

Die Social-Media-Kanäle des "ZDF Magazin Royale" begleiten die Reise in Echtzeit - allen voran Instagram.

Ob Böhmermann Chemnitz erreicht, unterwegs schlappmacht oder einfach die Nerven verliert, zeigt das ZDF am Freitag, 25. April 2025, um 23 Uhr in der Spezialausgabe. In der Mediathek und App ist die Doku bereits ab 20 Uhr abrufbar.