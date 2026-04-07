Nach fünf Monaten USA zurück: "DHDL"-Investorin Janna Ensthaler zieht deutliches Fazit

San Francisco (USA)/Braunschweig - Aus der großen weiten Welt zurück ins beschauliche Niedersachsen! Diesen Schritt ist " DHDL "-Investorin Janna Ensthaler (41) samt Sack und Pack gegangen, um jetzt in Deutschland richtig anzupacken.

Janna Ensthaler (41) ist festes Mitglied der Investoren in "Die Höhle der Löwen" auf VOX. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Erst Ende 2025 hatte sich die TV-Kollegin von Judith Williams (54), Carsten Maschmeyer (66) und Co. dazu entschlossen, mit Mann und Kindern in Kalifornien zu leben, um den Tech-Vibe aus nächster Nähe mitzuverfolgen.

Jetzt ist die Unternehmerin zurück in Braunschweig und zieht bei BILD ein ehrliches Fazit zwischen den Machenschaften in den USA und Deutschland.

Der größte Unterschied: Amerikaner seien im Alltag durchaus freundlicher. "Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft sind dort gelebter Alltag. Selbst ein Supermarktbesuch fühlt sich anders an – man wird angelächelt, angesprochen, wahrgenommen."

Richtig aufgefallen sei ihr der in den Augen vieler Deutscher übertriebene amerikanische Nationalstolz zuletzt beim Super Bowl, erklärt sie.

"Nationalhymne, Emotionen, Fighter Jets über dem Stadion. Das mag für uns übertrieben wirken. Ich glaube aber, dass genau dieser Stolz die Grundlage für die Kraft ist."