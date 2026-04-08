Erstes Baby unterwegs: Film- und Serienstar Aubrey Plaza schwanger

USA - Nachwuchs im Anmarsch! Das erste gemeinsame Kind von US-Hollywood-Star Aubrey Plaza (41, "Parks and Recreation", "The White Lotus") und ihrem neuen Schauspieler-Freund Christopher "Chris" Abbott (40, "Poor Things") ist anscheinend unterwegs.

US-Hollywood-Star Aubrey Plaza (41) erwartet anscheinend ihr erstes Kind. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Wie das US-Portal People unter Berufung auf eine nicht näher benannte Quelle erfahren habe, soll der geplante Geburtstermin im Herbst liegen. Auch ein Sprecher der Schauspielerin habe ihre Schwangerschaft bestätigt.

"Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr", zitiert People die Quelle, und fügte hinzu: "Sie fühlen sich sehr gesegnet."

Abbott und Plaza kennen sich bereits seit längerer Zeit. Die beiden haben bereits an dem 2020 erschienenen Film "Black Bear" zusammengearbeitet. Seit wann die beiden ein Paar sind, ist unklar.

Hinter Aubrey Plaza liegt eine herausfordernde Zeit. 2021 heiratete die Schauspielerin den Filmemacher Jeff Baena (†47), von dem sie sich im Herbst 2024 trennte.