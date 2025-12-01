Blümchen verabschiedet sich mit glasigen Augen von der großen Bühne

Hamburg/Mannheim - Aus und vorbei! Sängerin Jasmin Wagner (45), besser bekannt als "Blümchen", hat am Wochenende zum letzten Mal ihren Boomerang fliegen lassen. In Mannheim verabschiedete sie sich von ihren Fans.

Sängerin Blümchen (45) stand am Wochenende zum letzten Mal auf der Bühne. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Nach drei Jahrzehnten auf der Bühne war es am Samstag so weit. Zum letzten Mal stand Blümchen vor ihren Fans und sorgte mit Hits wie "Herz an Herz" oder "Boomerang" für gute Stimmung.

Leicht fiel ihr der Abschied aber nicht.

"Es ist den ganzen Tag so, dass wir uns in die Augen schauen und die Augen ein bisschen glasig werden, weil man natürlich auch so viel miteinander erlebt hat und wir uns mitunter lange nicht mehr wiedersehen", erklärte die 45-Jährige in einem Interview mit RTL.

Blümchen hatte bereits im Frühjahr ihren Abschied bekannt gegeben ("Jetzt ist es Zeit, den Boomerang ein letztes Mal fliegen zu lassen.") und hatte ihren letzten Auftritt eigentlich in ihrer Heimatstadt Hamburg geplant. Doch den musste sie leider absagen, da ihre Mutter schwer erkrankt war.

So wurde Mannheim ihr Abschiedsort. "Mannheim ... wow", schrieb die Sängerin in einer von vielen Instagram-Stories. "Danke für diese krasse Stimmung, fürs Kommen und für einen Abend, den ich so schnell nicht vergessen werde."

Ihre Fans wohl auch nicht.