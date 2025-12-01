Blümchen verabschiedet sich mit glasigen Augen von der großen Bühne

Sängerin Blümchen hat am Wochenende in Mannheim ihren letzten großen Auftritt gehabt. Dabei wurde es emotional.

Von Alwin Niebel

Hamburg/Mannheim - Aus und vorbei! Sängerin Jasmin Wagner (45), besser bekannt als "Blümchen", hat am Wochenende zum letzten Mal ihren Boomerang fliegen lassen. In Mannheim verabschiedete sie sich von ihren Fans.

Sängerin Blümchen (45) stand am Wochenende zum letzten Mal auf der Bühne. (Archivbild)
© Christoph Reichwein/dpa

Nach drei Jahrzehnten auf der Bühne war es am Samstag so weit. Zum letzten Mal stand Blümchen vor ihren Fans und sorgte mit Hits wie "Herz an Herz" oder "Boomerang" für gute Stimmung.

Leicht fiel ihr der Abschied aber nicht.

"Es ist den ganzen Tag so, dass wir uns in die Augen schauen und die Augen ein bisschen glasig werden, weil man natürlich auch so viel miteinander erlebt hat und wir uns mitunter lange nicht mehr wiedersehen", erklärte die 45-Jährige in einem Interview mit RTL.

Blümchen hatte bereits im Frühjahr ihren Abschied bekannt gegeben ("Jetzt ist es Zeit, den Boomerang ein letztes Mal fliegen zu lassen.") und hatte ihren letzten Auftritt eigentlich in ihrer Heimatstadt Hamburg geplant. Doch den musste sie leider absagen, da ihre Mutter schwer erkrankt war.

So wurde Mannheim ihr Abschiedsort. "Mannheim ... wow", schrieb die Sängerin in einer von vielen Instagram-Stories. "Danke für diese krasse Stimmung, fürs Kommen und für einen Abend, den ich so schnell nicht vergessen werde."

Ihre Fans wohl auch nicht.

Blümchen vermisst ihre Tochter

Die Sängerin vermisst während ihrer Auftritte ihre kleine Tochter.
© Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Doch wie geht es nun für Blümchen weiter?

Neben der Musik hatte sie sich auch als Schauspielerin oder Synchronsprecherin versucht, der Fokus liegt jetzt erstmals aber ganz klar auf ihrer kleinen Familie.

"Ich bin ja Mutter einer kleinen Tochter und ich möchte einfach mehr zu Hause sein. Ich vermisse sie immer so schrecklich, wenn ich unterwegs bin", gestand Wagner. "Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen erholt und Abstand hat, dann kommen automatisch neue Ideen."

Inwiefern sie diese aber mit der Öffentlichkeit teilen wird, ließ sie noch offen. Erst einmal genoss sie Abend und widmet sich jetzt anderen schönen Dingen in ihrem Leben.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

