Jasmin Wagner verrät: So geht es ihrer kranken Mutter

Hamburg - So offen zeigt sie sich selten! Sängerin Jasmin Wagner (45), besser bekannt als "Blümchen", musste ihre Abschiedstournee aufgrund einer schweren Erkrankung ihrer Mutter absagen. Nun hat sie ein Gesundheitsupdate gegeben.

Jasmin Wagner (45) kümmert sich um ihre erkrankte Mutter. © Christophe Gateau/dpa

Im vergangenen Sommer hatte Wagner den ersten schweren Schritt gemacht und unter Tränen ihre Tournee samt Abschluss in ihrer Heimatstadt Hamburg abgesagt. Mittlerweile kann sie aber schon wieder etwas positiver in die Zukunft schauen.

"Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter", erklärte die 45-Jährige in einem RTL-Interview. Denn eine Krankheit bedeute auch immer viel Einfluss von außen, sehr viel Fremdbestimmung und viele Veränderungen im Leben, erklärte die Musikerin weiter. "Und das meistert sie wunderbar", so die Sängerin.

Vielmehr sogar noch: "Wir sind auf einem wahnsinnig guten Weg. Und wir dürfen hoffen. Wenn man krank ist und hoffen darf, dann hat man echt viel."

Auch wenn Wagner immer noch viel unterwegs ist, ist sie mit ihren Gedanken bei ihrer Mutter. "Ich bin ständig in Kontakt und begleite sie und bereite viel vor für sie", erklärte sie. "Wenn man krank ist, kann man nicht sein eigener Manager sein. Das bin ich gerne und würde da überhaupt nicht drüber meckern."