Jasmin Wagner verrät: So geht es ihrer kranken Mutter
Hamburg - So offen zeigt sie sich selten! Sängerin Jasmin Wagner (45), besser bekannt als "Blümchen", musste ihre Abschiedstournee aufgrund einer schweren Erkrankung ihrer Mutter absagen. Nun hat sie ein Gesundheitsupdate gegeben.
Im vergangenen Sommer hatte Wagner den ersten schweren Schritt gemacht und unter Tränen ihre Tournee samt Abschluss in ihrer Heimatstadt Hamburg abgesagt. Mittlerweile kann sie aber schon wieder etwas positiver in die Zukunft schauen.
"Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter", erklärte die 45-Jährige in einem RTL-Interview. Denn eine Krankheit bedeute auch immer viel Einfluss von außen, sehr viel Fremdbestimmung und viele Veränderungen im Leben, erklärte die Musikerin weiter. "Und das meistert sie wunderbar", so die Sängerin.
Vielmehr sogar noch: "Wir sind auf einem wahnsinnig guten Weg. Und wir dürfen hoffen. Wenn man krank ist und hoffen darf, dann hat man echt viel."
Auch wenn Wagner immer noch viel unterwegs ist, ist sie mit ihren Gedanken bei ihrer Mutter. "Ich bin ständig in Kontakt und begleite sie und bereite viel vor für sie", erklärte sie. "Wenn man krank ist, kann man nicht sein eigener Manager sein. Das bin ich gerne und würde da überhaupt nicht drüber meckern."
Jasmin Wagner macht ihre Mutter zur "glücklichsten Oma"
Dennoch, und da macht die Musikerin keinen Hehl daraus, ist sie auch mal froh, wenn sie einen Abend alleine genießen kann, abseits der ganzen Pflichten, die auf ihren Schultern lasten. Denn das freut wiederum auch ihre Mutter: "Das entlastet sie. Also es ist für alle gesorgt."
Neben ihrer Mutter und ihrem Job muss sich Wagner auch noch um ihre Tochter kümmern, die im November 2022 zur Welt kam. Das Enkelkind ist für die Oma eine große Motivation.
"Für sie war eigentlich nur wichtig, Oma zu werden. Sie hat immer gesagt: 'Was soll das mit dieser ganzen Arbeit, mit diesen ganzen Konzerten? Schau mal, dass du eine Familie gründest.'" Lange musste sie darauf warten. "Aber jetzt ist sie natürlich die glücklichste Oma."
Und ihren letzten Boomerang hat Blümchen nun ja schon fliegen lassen, sodass sie viel Zeit für ihre Familie hat.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa