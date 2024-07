Schauspielerin steckt im Aufzug fest! Anstatt in Panik zu verfallen, macht sie das

San Diego (Kalifornien, USA) - Eingesperrt auf engstem Raum: Aus dem Albtraum für Klaustrophobiker macht US-Schauspielerin Jennifer Garner (52, "Peppermint - Angel of Vengeance") eine Lachnummer. In einem Aufzug feststeckend dokumentiert die Golden-Globe-Preisträgerin ihre Gefangenschaft und lädt sie auf Instagram .

Im Aufzug feststecken: Aus der für viele unangenehmen Situation macht Jennifer Garner (52) eine Lachnummer. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jennifer.garner

In sieben kurzen Clips präsentiert die Darstellerin die Panne während ihres nach eigenen Angaben ersten Comic-Con-Besuchs im kalifornischen San Diego.

"Hey Leute, wir sind in diesem Aufzug eingeschlossen", so Garner rund zwei Minuten nach dem Defekt. Sie könnte jetzt Deadpool oder Wolverine gebrauchen, in Anspielung auf den Film, für den sie aktuell die Werbetrommel rührt.

Nach circa elf Minuten Video Nummer zwei: Hier beklagt sie sich über stickige Luft und ein schwitziges Gesicht: "Ich muss mich abtupfen", so die 52-Jährige.

Aus TV-Shows wie "The Office" oder "Brooklyn Nine-Nine" habe sie gehört, dass man in solchen Fällen sitzen sollte, scherzt Garner nach 35 Minuten. Ab rund 41 Minuten setzen dann endgültig erste Anflüge von Wahnsinn bei ihr ein.