Jennifer Lopez und Ben Affleck: Mit diesem Detail befeuern sie Gerüchte um ihre Trennung

Demnach soll Lopez in Begleitung ihrer Zwillinge Max und Emme (16) auf der Veranstaltung erschienen sein. Affleck hingegen brachte seine Mutter als Plus Eins mit.

Das Paar besuchte am Mittwochmorgen die Abschlussfeier von Afflecks Sohn Samuel (12), doch offenbar kamen die beiden Stars getrennt voneinander an, wie " Page Six " berichtet.

"Er hat das Gefühl, dass die letzten zwei Jahre nur ein Fiebertraum waren, und jetzt ist er zur Besinnung gekommen und versteht, dass das einfach nicht funktionieren wird", so der Insider weiter.

Auch das gemeinsame Anwesen in Beverly Hills sollen die beiden verkaufen wollen. Affleck soll Berichten zufolge mittlerweile in einem Haus in Brentwood Kalifornien, in der Nähe seiner Kinder wohnen.