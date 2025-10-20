Schwere Vorwürfe gegen Jennifer Lopez (56): "Du hast gelogen und betrogen"

Los Angeles (Amerika) - Jennifer Lopez (56) behauptete in der US-Talkshow "Howard Stern"nie richtig von Männern geliebt worden zu sein. Nun meldete sich ihr Ex-Partner Ojani Noa (51) auf seinem Instagram-Kanal " ojaninoa1 " zu Wort und bezog Stellung zu den Vorwürfen der 56-Jährigen. Dabei erhob er schwere Anschuldigungen gegen J.Lo, mit der er von 1997 bis 1998 verheiratet war.

Die "On the Floor"-Interpretin Jennifer Lopez (56) und ihr Ex-Mann Ojani Noa (51) lernten sich 1996 in einem Restaurant in Miami kennen. © Fotomontage/HAL GARB / AFP/Foto von VINCE BUCCI /AFP

"Ich bin liebenswert aber meine früheren Partner waren nicht in der Lage, mich wirklich zu lieben", erklärte die Sängerin im Gespräch mit dem Moderator Stern. Genau diese Worte nahm Noa zum Anlass, über seine Ex-Frau zu schimpfen.

In einem Instagram-Beitrag warf der 51-Jährige ihr vor allem Untreue vor. "Hör auf, uns schlecht zu machen. Das Problem bist du", wetterte er gegen die "The Mother"-Darstellerin.

Der Produzent erzählte, dass die amerikanische Schauspielerin ihn "belogen und betrogen" habe, während der Kubaner ihr treu geblieben sei. "Du hast Ruhm und Reichtum unserer Liebe vorgezogen", schrieb Noa weiter.

Schon öfter hatte sich der kubanische Schauspieler kritisch gegenüber J.Lo's Privatleben geäußert. Nach Jennifers Hochzeit mit Ben Affleck (53) im Jahr 2022 zweifelte ihr ehemaliger Liebhaber stark an der neuen Beziehung. Laut "Gala" äußerte er in der "Howard Stern Show": "Ich wünsche ihnen das Beste, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert."