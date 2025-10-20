Schwere Vorwürfe gegen Jennifer Lopez (56): "Du hast gelogen und betrogen"
Los Angeles (Amerika) - Jennifer Lopez (56) behauptete in der US-Talkshow "Howard Stern"nie richtig von Männern geliebt worden zu sein. Nun meldete sich ihr Ex-Partner Ojani Noa (51) auf seinem Instagram-Kanal "ojaninoa1" zu Wort und bezog Stellung zu den Vorwürfen der 56-Jährigen. Dabei erhob er schwere Anschuldigungen gegen J.Lo, mit der er von 1997 bis 1998 verheiratet war.
"Ich bin liebenswert aber meine früheren Partner waren nicht in der Lage, mich wirklich zu lieben", erklärte die Sängerin im Gespräch mit dem Moderator Stern. Genau diese Worte nahm Noa zum Anlass, über seine Ex-Frau zu schimpfen.
In einem Instagram-Beitrag warf der 51-Jährige ihr vor allem Untreue vor. "Hör auf, uns schlecht zu machen. Das Problem bist du", wetterte er gegen die "The Mother"-Darstellerin.
Der Produzent erzählte, dass die amerikanische Schauspielerin ihn "belogen und betrogen" habe, während der Kubaner ihr treu geblieben sei. "Du hast Ruhm und Reichtum unserer Liebe vorgezogen", schrieb Noa weiter.
Schon öfter hatte sich der kubanische Schauspieler kritisch gegenüber J.Lo's Privatleben geäußert. Nach Jennifers Hochzeit mit Ben Affleck (53) im Jahr 2022 zweifelte ihr ehemaliger Liebhaber stark an der neuen Beziehung. Laut "Gala" äußerte er in der "Howard Stern Show": "Ich wünsche ihnen das Beste, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert."
J.Lo. schweigt bislang zu den Gerüchten und Anschuldigungen
Als die "On the Floor"-Interpretin im August 2024 die Scheidung von Affleck einreichte, hatte sich Noa ebenfalls zu Wort gemeldet.
"Nimm dir zwölf Monate Auszeit. Wenn du jemanden triffst, behalte es für dich und heirate nicht gleich wieder", bat er den TV-Star damals.
Die Schauspielerin selbst hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bislang noch nicht geäußert. Mit ihren Aussagen in der Talkshow versuchte die Bekanntheit ihre gescheiterten Ehen zu reflektieren.
