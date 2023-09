Details zur Schwangerschaft: In welcher Woche ist Jenny Frankhauser?

"Ich bin in erst in der zwölften Schwangerschaftswoche", erzählt die 31-Jährige in einer Instagram -Story. "Und trotzdem sehe ich aus wie im neunten Monat", fügt sie lachend hinzu. Dieser Umstand scheint die Mutter eines Sohnes allerdings nicht zu stören.

Mit ihrem Freund Steffen König (31) ist die 31-Jährige seit vier Jahren zusammen. Nun haben sie einen gemeinsamen Sohn. © Instagram/Jenny Frankhauser

In Sachen Namensgebung scheint Jenny schon lange vorbereitet zu sein. "Einen Mädchenname haben wir noch von damals, also der hat sich auch nie geändert. Der war schon immer unser Favorit", verrät sie. Doch auch wenn das Paar einen weiteren Jungen erwartet, sei dies kein Thema. Ein Jungenname stehe auch schon parat.

"Sie fangen beide mit demselben Buchstaben an. [...] Es sind beides wunderschöne Namen, die sehr schön zu Damian und zum Nachnamen König passen", findet Jenny. Verraten will die Reality-TV-Teilnehmerin ihre Favoriten jedoch noch nicht.

Gestresst sei die Zweifach-Mama in spe keineswegs. Schon jetzt merke sie, dass sie viel entspannter als in der ersten Schwangerschaft sei. "Ich gehe die Sache ganz entspannt an", so Jenny.

Während ihrer ersten Schwangerschaft habe sie mitten in den Renovierungsarbeiten für ihr neues Heim gesteckt. Bei diesem Mal kann sie es ruhiger angehen lassen.