Homophob und rechts? Jenny Frankhauser platzt der Kragen!

Worms - Die aufgelöste Jenny Frankhauser (30) muss ihrem Ärger Luft machen: "Ich hab so langsam überhaupt kein Bock mehr auf Instagram." Lange habe sie geschwiegen. Doch einige Gerüchte, die aktuell im Umlauf sind, kann die Mutter eines Sohnes nicht auf sich sitzen lassen.

Zuletzt wurde der Katzenberger-Familie zudem vorgeworfen, dass sie Verbindungen in die rechte Szene hätte. Die wütende Jenny stellt klar: "Wir sind weder rechts noch homophob noch sonst was."

Die Unterstellung sei furchtbar und natürlich sei es "einfach nicht richtig". "Meine lesbischen Tanten lachen sich kaputt. Bitte hört auf so eine Scheiße zu verbreiten", appelliert Jenny an ihre Follower.

Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, an dem sie sich auch mal äußern müsse. Die sichtlich geladene Katzenberger-Schwester erzählt: "Es ist sehr anstrengend aktuell. Uns wird unterstellt, dass wir homophob sind. Woher kommt so eine gequirlte Scheiße."

Deshalb habe sie sich die letzte Zeit etwas zurückgezogen. "Doch das ist ja genau das, was diese Leute wollen", reflektiert sie.

Das Gerücht, dass die 30-Jährige sowie ihre ganze Familie eine homophobe Einstellung vertritt, hält sich bereits seit Wochen. "Diese ganze Negativität zieht so runter", gibt die aufgebrachte Jenny in einer Story zu.

Iris Klein (56) kann die Anschuldigungen gegen ihren neuen Freund nicht auf sich sitzen lassen. © Iris Klein/Instagram

Angeheizt wurden die teils schwerwiegenden Gerüchte von mehreren Social-Media-Seiten, die es sich in den vergangenen Monaten offenbar zur Aufgabe gemacht haben, gegen Iris Klein (56) und ihre Kinder vorzugehen.

Vor allem war Iris Kleins neuer Freund betroffen: Weil er Biker ist, wurden ihm rechte Tendenzen unterstellt.

"Nicht jeder, der Motorrad fährt, ist ein böser Rocker [...] und jemand, der sagt, dass mit der Politik in Deutschland so einiges schiefläuft, ist auch kein schlechter Mensch", konterte Iris in einer kürzlichen Instagram-Story.

Die frisch verliebte Iris stehe zu ihrem noch unbekannten "Mr. T.". "Hört auf mit euren Unterstellungen. Ihr wisst nämlich gar nichts", so die 56-Jährige.