Vermisst Jenny Frankhauser Leben ohne Kinder? "Hab mich vernachlässigt"

Wörth - Ihre Fans konnten Jenny Frankhauser (33) bei ihrer Kinderplanung bis hin zur Geburt und dem jetzigen Familienleben begleiten. Wie die 33-Jährige ihre Rolle als Zweifach-Mama empfindet, teilte sie nun auf Social Media.

Jenny Frankhauser und Steffen König (beide 33) wurden 2022 sowie 2024 Eltern. © Instagram / Jenny Frankhauser

"Vermisst du dein Leben vor den Kids?", fragte ein neugieriger Fan auf Instagram. Ohne zu zögern, verneinte Jenny. Sie könne sich ein Leben ohne Kinder nicht mehr vorstellen. "Das Leben davor war einsam, langweilig und eintönig. Was hab' ich eigentlich vorher immer gemacht?", fragte sich die Mutter zweier Kinder.

Weiter führte sie fort: "Es war, als hätte mein Leben erst angefangen, als ich Mama wurde." Ihre zwei Jungs hätten sie vollkommen und glücklich gemacht.

Was Jenny allerdings vermisse, sei sie selbst. "Ich habe mich die letzten Jahre nur auf meine Kinder konzentriert und mich dabei völlig vergessen", teilte Jenny mit. Sie habe sich vernachlässigt und gehen lassen.

Ab sofort wolle sie diesen Zustand ändern, wieder mehr Dinge für sich planen und dann auch umsetzen.

"Ich nehme mir bewusst auch mal Zeit für mich, ganz ohne schlechtes Gewissen. Nur eine glückliche Mama ist eine gute Mama", erklärte die Schwester von Daniela Katzenberger (38).