Urlaubsfail bei Jenny Frankhauser: "so schlimm, dass mir meine Kinder leid tun"

Worms/Türkei - Bei Jenny Frankhauser (32) steht derzeit großer Familienurlaub in der Türkei an. Sorglos gut gehen lassen, ist dabei allerdings nicht möglich. Auf Instagram macht die Mutter zweier Söhne ihrem Ärger Luft.

Alles in Kürze

Jenny Frankhauser (32) ist von der Leistung des Hotels enttäuscht. © Bildmontage: Jenny Frankhauser / Instagram

Wo sich die Familie genau aufhalte, wolle die 32-Jährige in ihrer Story nicht sagen - dies habe auch einen triftigen Grund. "Ich hab noch nie in meinem Leben so schlecht gegessen", wettert die Schwester von Daniela Katzenberger (38).

In der Türkei habe es ihr eigentlich immer geschmeckt, doch dieses Essen sei ungenießbar.

"Ich bin ja nicht kompliziert, was Essen angeht, aber das ist echt unglaublich, nicht mal ne Fanta schmeckt. Es ist so schlimm, dass mir meine Kinder leid tun, wenn sie hier was essen. Weil es ist wirklich eklig", fügt Jenny hinzu.

Darüber hinaus sei es nachts so laut, dass die Familie öfter als sonst aufwache. Das Hotel könne sie nicht empfehlen und werde den Namen somit nicht preisgeben.

Die Hinreise hingegen sei unkompliziert verlaufen. Zwar hätten ihre Jungs nicht schlafen können, trotzdem hätten sie es toll gemacht. "Bin richtig stolz auf meine zwei Travelbuddies", berichtet die ehemalige Dschungel-Königin.