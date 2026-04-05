Betrugsvorwürfe gegen Silvia Wollny: Plötzlich meldet sich auch ihr Sohn zu Wort
Ratheim - Vor nicht allzu langer Zeit drohte Jeremy-Pascal Wollny (29) noch damit, über seine Familie auszupacken. Passiert ist nichts. Jetzt, da der Zoff innerhalb des Clans eskaliert, meldet er sich mit einem unerwarteten Statement zu Wort.
Seit Wochen herrscht mächtig Feuer unterm Wollny-Dach. Loredana (22) hat Mutter Silvia den Rücken gekehrt. In den sozialen Netzwerken erhebt sie zudem schwere Vorwürfe gegen die 61-Jährige. Auch Ehemann Servet (25) droht ständig damit, "die ganze Wahrheit" auszupacken.
Konkret dreht sich alles um Diebstahl und eine angebliche Spendenveruntreuung im Zuge des schweren Türkei-Erdbebens im Jahr 2023. Silvia setzte sich gegen diese Anschuldigungen bereits öffentlich zur Wehr und bezeichnete diese als "falsche Tatsachenbehauptungen".
Genau an diesem Tiefpunkt springt ihr plötzlich Sohnemann Jeremy-Pascal zur Seite. "Ich war einmal weg und habe euch verlassen. Und ich bereue es jeden einzelnen Tag", schrieb der 29-Jährige unter einen Instagram-Post seiner Mutter.
Vielsagend schob er noch hinterher: "Erst als ich euch nicht mehr um mich hatte, habe ich wirklich gespürt, wie sehr ihr mir fehlt und wie wichtig ihr mir seid."
Das klang bis vor zwei, drei Jahren noch ganz anders. Auch J.-P. hatte mit seiner Familie gebrochen und sich klar auf die Seite seines Vaters Dieter Wollny geschlagen.
Silvia Wollny gießt mit kryptischen Zeilen weiter Öl ins Feuer
Erst vor wenigen Monaten erfolgte die wundersame Annäherung. Jetzt, im größten Streit, positioniert er sich plötzlich demonstrativ hinter Silvia. In seinem Kommentar zeigt er sich zugleich dankbar, wieder in den Schoß der Familie zurückgekehrt zu sein.
"Dieser Fehler hat mir die Augen geöffnet. Ihr seid meine Familie, mein Halt, mein Zuhause. Egal, was passiert, ich stehe immer hinter euch", zeigt sich der 29-Jährige geradezu geläutert von seinem langjährigen Ausstieg aus dem engsten TV-Kern.
Silvia hebt er abschließend noch einmal ganz besonders hervor: "Mama hat mir diesbezüglich nie etwas vorgeworfen, sie war direkt in schwierigen Situationen für mich da, egal, was jemand sagt", stellt Jeremy-Pascal klar. "Danke Mama!"
Die 61-Jährige hatte jüngst selbst mit einem kryptischen Beitrag für Wirbel gesorgt. Darin schrieb sie: "Ich habe nie vergessen, dass du gesehen hast, wie schwer ich es hatte, und du dich entschieden hast, es noch schlimmer zu machen." Wem ihre Zeilen galten, ließ sie offen.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI, Instagram/_jeremypascalwollny_ (Screenshot)