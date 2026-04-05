Betrugsvorwürfe gegen Silvia Wollny: Plötzlich meldet sich auch ihr Sohn zu Wort

Ratheim - Vor nicht allzu langer Zeit drohte Jeremy-Pascal Wollny (29) noch damit, über seine Familie auszupacken. Passiert ist nichts. Jetzt, da der Zoff innerhalb des Clans eskaliert, meldet er sich mit einem unerwarteten Statement zu Wort.

Stellt sich im Mega-Zoff demonstrativ hinter seine streitbare Mutter: Jeremy-Pascal Wollny (29). © Bildmontage: Instagram/_jeremypascalwollny_ (Screenshots)

Seit Wochen herrscht mächtig Feuer unterm Wollny-Dach. Loredana (22) hat Mutter Silvia den Rücken gekehrt. In den sozialen Netzwerken erhebt sie zudem schwere Vorwürfe gegen die 61-Jährige. Auch Ehemann Servet (25) droht ständig damit, "die ganze Wahrheit" auszupacken.

Konkret dreht sich alles um Diebstahl und eine angebliche Spendenveruntreuung im Zuge des schweren Türkei-Erdbebens im Jahr 2023. Silvia setzte sich gegen diese Anschuldigungen bereits öffentlich zur Wehr und bezeichnete diese als "falsche Tatsachenbehauptungen".

Genau an diesem Tiefpunkt springt ihr plötzlich Sohnemann Jeremy-Pascal zur Seite. "Ich war einmal weg und habe euch verlassen. Und ich bereue es jeden einzelnen Tag", schrieb der 29-Jährige unter einen Instagram-Post seiner Mutter.

Vielsagend schob er noch hinterher: "Erst als ich euch nicht mehr um mich hatte, habe ich wirklich gespürt, wie sehr ihr mir fehlt und wie wichtig ihr mir seid."

Das klang bis vor zwei, drei Jahren noch ganz anders. Auch J.-P. hatte mit seiner Familie gebrochen und sich klar auf die Seite seines Vaters Dieter Wollny geschlagen.