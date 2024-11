Jeremy-Pascal Wollny teilt intime Bilder seiner Schwester

Jeremy-Pascal Wollny (27) hat sich bei seinen Instagram-Fans entschuldigt. © Bildmontage: Instagram/_jeremypascalwollny_ (Screenshots)

Zuletzt ging der 27-Jährige sogar so weit, dass er intime Bilder seiner jüngeren Schwester in einem Video bei Instagram gezeigt hat. Damit wolle er seinen Fans zeigen, "in was für Umkreisen meine Schwester sich befindet".

Doch das Reel wurde gelöscht und das hat einen bestimmten Grund: Denn der Sprössling von Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) habe nicht "darauf geachtet, die Sachen detailliert zu pixeln".

"Dementsprechend wurde mein Beitrag entfernt, was aber nicht schlimm ist. Den Beitrag haben genug Menschen gesehen und geteilt", stellte er jedoch klar.

Allerdings wolle er in Zukunft "an die nächste Sache vielleicht etwas bedachter rangehen", wie der Nordrhein-Westfale ausführte.

Mit seinen Aussagen will der ältere Bruder sich jedoch nicht bei Calantha entschuldigen, sondern nur bei seinen Anhängern.