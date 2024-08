Festgefahren: Jessica Haller erlebt Horror-Szenario im Urlaub

Weil sich ihr Wohnmobil festgefahren hatte, musste Jessica Haller (34) mit ihrer Tochter allein im Wald zurückbleiben, während Johannes Hilfe holen gegangen ist. © Screenshot/Instagram/jessica_haller (Bildmontage)

Die Familie war gerade zu Besuch bei Johannes' Oma in Ravensburg, als es auf der Weiterfahrt geschah: Ihr Camper fuhr sich auf einem Waldweg fest. "No way! Wir stecken fest", berichtete die Promi-Dame in ihrer Story bei Instagram.

"Ich war mit Hailey beschäftigt, als das passiert ist. Das war so nicht geplant", erklärte sie ihren 953.000 Followern.

Zu ihrem Glück kam sogar ein anderes Auto vorbei und versuchte umgehend zu helfen. Mit einem Abschleppseil wurde versucht, das tonnenschwere Gefährt aus dem Matsch zu befreien. "Bitte, komm schon", ist Jessica zu hören, während sie hinter dem Steuer sitzt und auf Johannes Anweisungen reagiert.

Doch es half nichts, das Wohnmobil rückte und rührte sich nicht vom Fleck, woraufhin der ehemaligen "Bachelor"-Teilnehmerin ein "Ach du heiliger Bimbam" entfuhr.