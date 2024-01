Jessica Haller emotional: "Ich bin gerade so richtig unzufrieden"

Jessica Haller (33) wurde 2014 durch ihre Teilnahme an Der Bachelor bekannt. © Gregor Fischer/dpa

Die Reality-TV-Darstellerin gibt auf Instagram regelmäßig Einblicke. Dabei zeigt sie sich eigentlich fast immer gut gelaunt.

Nun richtet sich die Beauty mit einem ernsteren Thema an ihre 957.000 Follower.

"Ich bin einfach gerade so richtig unzufrieden. Es fängt bei Kleinigkeiten an. Ich bin normalerweise ein Mensch, der unfassbar dankbar und positiv ist. Ich halte mir das auch immer wieder vor Augen, was ich für ein Leben führen darf. Aber es kommt auch mal vor, dass ich unzufrieden bin", so die 33-Jährige.

Grund für ihre Unzufriedenheit sei Instagram gewesen. Sie fände es sehr schlimm, wie schnell man von anderen Leuten beeinflusst werde. Sie ist der Meinung, dass man durch perfekt dargestellte Fotos, schnell den Bezug zur Realität verliert.

Die Person, bei der sie immer strahlen könnte, ist ihre zweijährige Tochter Hailey-Su. Sie ist das größte Glück von Jessica und Mann Johannes Haller (35).