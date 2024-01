Jessica Haller hat es wieder getan: "Was passiert hier?"

Berlin/Las Vegas - Jessica Haller (33) und Ehemann Johannes (35) haben Silvester in Las Vegas verbracht und ihren Trip in die "Stadt der Sünde" gleich noch zu einem freudigen Ereignis genutzt.

Jessica Haller (33) ist zum Jahreswechsel mit Ehemann Johannes nach Las Vegas gejettet, wo die zwei die Gelegenheit genutzt und sich erneut das Jawort gegeben haben. © Screenshot/Instagram/jessica_haller (Bildmontage)

Zwar sind die beiden bereits seit 2021 miteinander verheiratet, das hat sie aber nicht davon abgehalten, sich bereits nach kurzer Zeit erneut das Jawort zu geben - ganz im Vegas-Stil halt.

In der Zocker-Metropole kann man sich ja bekanntlich sogar von Elvis-Imitatoren trauen lassen. Wie genau die Zeremonie der Hallers aussah, verrät der dazugehörige Clip bei Instagram zwar nicht. Allerdings steht ein pinkfarbenes Cadillac-Cabrio neben dem sich küssenden Brautpaar.

"WHAAAAAAT ? Was passiert hier?", fragte Jessica ihre Follower bei der Social-Media-Plattform und gab gleich im nächsten Satz selbst die Antwort darauf. "Wir haben es erneut getan", schrieb sie in Englisch und versah den Kommentar unter anderem mit einem Ring-Emoji.

Der Beitrag kam bei ihren Fans auf jeden Fall sehr gut an: "Ich finde es so eine schöne Idee sein Jawort aufzufrischen" oder "War für mich klar, als ihr nach Las Vegas geflogen seid" und "Na dann herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Liebe ihr zwei Hübschen", hieß es beispielsweise in der Kommentarspalte.