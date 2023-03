Jessica Haller mit sexy Botschaft zum Frauentag: Ex-Bachelorette zieht blank!

Jessica Haller (32) hat zum Weltfrauentag blank gezogen. © Instagram/Jessica Haller

Und auch die Liebe zu den Rosen scheint weiter vorhanden zu sein. Zum Weltfrauentag hat die brünette Beauty eine sexy Message an ihre 963.000 Follower.

"Who runs the world?", spielt die ehemalige Promi-Big-Brother-Bewohnerin auf Beyoncés Mega-Hit "Run the World (Girls)" an.

Viele dürfen allerdings wohl weniger auf den Text geachtet haben. Die Ibiza-Auswanderin ließ sich oben ohne ablichten. Lediglich ein Strauß Rosen verdeckt die blanken Brüste.

Die passen ganz zu ihrem Look: Pretty in Rosa. Mit rosa Lipstick, rosa Hose und rosafarbenen Rosen zieht das TV-Gesicht alle Blicke auf sich. Ganz zu schweigen von dem Verzicht auf ein Oberteil.

"Wie schön kann man eigentlich sein", "So eine schöne Frau und Mama gleichzeitig" oder einfach nur "Wahnsinn!", kommen ihre Fans gar nicht mehr aus dem Staunen heraus.