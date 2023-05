Jessica Haller spricht Warnung aus: "DAS bereue ich heute zutiefst!"

"Vor zwölf Jahren habe ich mir die Lippen aufspritzen lassen", so die heute 33-Jährige. Sie sei damals noch sehr jung gewesen und wisse gar nicht, was sie sich dabei gedacht hatte, denn eigentlich seien ihre Lippen auch vorher schon immer sehr schön gewesen.

Unter dem Post erläutert die einstige RTL-Rosenkavalierin, dass es für sie ein "sensibles Thema" sei und dass sie schon oft darüber nachgedacht habe, es in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. "Der Gedanke, dass Ihr es jetzt alle sehen könnt, killt mich", so die gebürtige Essenerin, die mittlerweile mit ihrem Ehemann Johannes Haller (35) und Töchterchen Hailey-Su (2) auf Ibiza lebt.

Aber sie wollte in Bezug auf Beauty-OPs offensichtlich eine Warnung an all ihre Fans aussprechen: "Bevor Ihr so einen Eingriff in Erwägung zieht, denkt immer darüber nach, dass immer etwas schiefgehen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes!"

Schon früher gab es in den Medien immer wieder Diskussionen über Jessicas Schönheitseingriffe. Nun stellte sie also selbst klar, dass sie mit ihren Lippen unzufrieden ist.

Aber Besserung steht in Aussicht: "Ich habe eine neue Ärztin gefunden und zu der gehe ich heute", verrät die 33-Jährige. Und in ihrer aktuellen Instagram-Story kündigt sie außerdem an, dass sie zu dem Thema in Zukunft "noch ein paar mehr" Videos veröffentlichen will. Ihre Fans dürfen also gespannt sein.