Jessica Haller zeigt fiese OP-Narbe: "Jetzt beginnt die Zeit der Heilung"

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Zehn Tage ist es her, dass sich Jessica Haller (34) einer komplizierten Operation am Rücken unterziehen musste, jetzt hat sie ihren Followern bei Instagram einen kleinen Einblick in ihre Leidenszeit gewährt.

Jessica Haller hat ihren Fans bei Instagram Röntgenbilder und eine fiese Narbe nach ihrer Operation am Rücken gezeigt. © Screenshot/Instagram/jessica_haller (Bildmontage) Die 34-Jährige litt in den vergangenen Jahren immer wieder unter heftigen Rückenschmerzen. "Obwohl ich weiß, dass ich nichts hätte anders machen können, habe ich viele Zeichen ignoriert", erinnerte sie sich in einem Beitrag bei der Social-Media-Plattform. Letztendlich hat sie sich zu einer mehrstündigen Operation an der Wirbelsäule entschieden, die am 20. August stattfand. In ihrem Beitrag zeigt sie unter anderem auch Fotos der Röntgenbilder, auf denen Klammern und Schrauben zu sehen sind, die die Wirbelsäule stabilisieren sollen. "Jetzt beginnt die Zeit der Heilung und Geduld", kündigte die Frau von Johannes Haller (36) an und zeigte den Usern auch ihre etwa 30 Zentimeter lange Narbe, die mit Klammern zusammengehalten wird. Jessica Haller Jessica Haller hat es wieder getan: "Was passiert hier?" Mittlerweile wurde jede zweite entfernt, wie sie in ihrer Story berichtete. "Ich bin richtig glücklich". Das Entfernen sei zwar sehr unangenehm gewesen, "aber es wird", zeigte sich Haller zuversichtlich.



Jessica Haller will in Zukunft noch besser auf sich achten und auf ihren Körper hören