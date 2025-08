Jimi Blue Ochsenknecht bricht Schweigen: Was ihm im Knast missfiel

Ende Juni fing für Jimi Blue Ochsenknecht (33) alles in der Untersuchungshaftanstalt in Hamburg an. (Bildmontage) © David Hammersen/dpa, Jens Kalaene/dpa

Zur Erinnerung: Wegen einer geprellten Hotelrechnung von circa 14.000 Euro klickten am Flughafen in Hamburg die Handschellen. Obwohl seine Ex Yeliz Koc (31) die offene Rechnung beglich, wurde er nach Österreich ausgeliefert.

Die Fahrt ins Nachbarland wurde allerdings zu einer wahren Knast-Odyssee. Gleich mehrere Zwischenstopps hinter Gittern mussten eingelegt werden, um dann - angekommen in Österreich - nach 19 Stunden wieder freigelassen zu werden.

Natürlich wollen seine 257.000 Follower vor allem wissen, wie es im Gefängnis so war. "In Hannover und München war die Hygiene so gut wie nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so", so Jimi. "Die anderen waren tatsächlich ok."

Genügend Vergleichsmaterial hat er. So dauerte die Überfahrt von der Hamburger U-Haft ganze neun Tage - inklusive mehrerer Zwischenstopps. Gleich sieben Haftanstalten hat der Wilde-Kerle-Star nun von innen gesehen.