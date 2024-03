Jolina Mennen in Fußballstadion "unerwünscht": "Hab vergessen, wie doll die Kacke wehtut"

Bremen - Jolina Mennen (31) mischte sich am Samstag unter die Fußball-Fans im Bremer Weserstadion. Schön endete ihr Ausflug in die Fußballwelt allerdings bei Weitem nicht.

Seit geraumer Zeit schon lebt die Influencerin als Frau. Über ihre Transition sprach sie unter anderem in ihren YouTube-Videos. Auch im RTL-Dschungel wurde ihr Weg thematisiert.

"Ist echt lange her und ich habe vergessen, wie doll die Kacke wehtut", so die Bremerin weiter.

Was der Mann genau zu der 31-Jährigen sagte beziehungsweise inwiefern sie angegangen wurde, behielt sie am Samstag für sich. Es lässt sich allerdings vermuten, dass es sich um transfeindliche Äußerungen gehandelt haben könnte.

Dabei sollte es aber laut der Influencerin nicht bleiben, wie sie später ihren Followern berichtete. "Gruß geht raus an den 'Fußball-Fan', der gerade meinte, ich sei im Weserstadion nicht willkommen, und eine Eskalation starten wollte."

Zunächst schien es ein lustiger Nachmittag mit Bier im Stadion zu werden. Werder Bremen empfing den VFL Wolfsburg in der Heimat. Fröhlich zeigte sich die einstige Dschungel-Camperin mit Fans des Bremer Vereins im Stadion in ihrer Instagram-Story.

Da sie im Stadion die Situation nicht noch schlimmer machen wollte, als sie ohnehin schon war, entschloss sie sich, nicht bis zum Abpfiff zu bleiben, sondern frühzeitig in der Halbzeit zu gehen.

Kurze Zeit später meldete sie sich erneut bei ihren Followern. Die Auseinandersetzung mit dem Mann liege ihr nachhaltig schwer im Magen, so die 31-Jährige. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für meinen Job bin, aber mein Leben so öffentlich zu teilen, ist im Alltag manchmal wirklich eine Herausforderung."

Sorgen sollen sich ihre Follower aber nicht. "Ich lasse mich von so einem Idioten nicht unterkriegen."